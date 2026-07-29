Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,127 | Euro R$ 5,8361
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

MPF recomenda que Prefeitura de Niterói suspenda recolhimento forçado de pertences de pessoas em situação de rua

Em resposta, Prefeitura afirma que não apreende bens pessoais e diz que ações seguem protocolos de assistência social

relogio min de leitura | Redação 29 de julho de 2026 - 18:24
MPF recomenda que Niterói suspenda recolhimento forçado de pertences da população em situação de rua
MPF recomenda que Niterói suspenda recolhimento forçado de pertences da população em situação de rua -

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou que a Prefeitura de Niterói suspenda imediatamente o recolhimento forçado de pertences de pessoas em situação de rua sempre que os objetos não forem caracterizados como lixo ou entulho. A medida foi expedida após denúncias de apreensão de bens pessoais durante ações de zeladoria urbana e estabelece prazo de 15 dias para que o município informe se acatará a recomendação e quais providências pretende adotar.

De acordo com o MPF, a recomendação busca garantir o cumprimento das determinações do Supremo Tribunal Federal (STF) e impedir a retirada de itens essenciais, como documentos, cobertores, colchões e alimentos. Em nota enviada ao Jornal O São Gonçalo, entretanto, a Prefeitura de Niterói afirmou que não realiza o recolhimento forçado de pertences e sustentou que suas equipes atuam de forma integrada com os serviços de assistência social e saúde.

Leia também:

São Gonçalo promove aulas gratuitas de funcional no Parque RJ Nosso Sonho

Davi Brito surpreende a web e anuncia casamento com influencer e reação da mãe gera polêmica 

A recomendação foi assinada pelo procurador da República Paulo Cezar Calandrini Barata e integra um procedimento instaurado para apurar denúncias envolvendo ações na Praia de Icaraí e no calçadão. De acordo com o MPF, parlamentares federais e estaduais apresentaram vídeos mostrando equipes municipais recolhendo pertences pessoais, incluindo documentos, colchões e mantimentos, sem atuação coordenada da assistência social.

No documento, o órgão ressalta que a Constituição Federal assegura a dignidade da pessoa humana e determina ao poder público o dever de garantir assistência social à população em situação de vulnerabilidade. O MPF também lembra que a Política Nacional para a População em Situação de Rua proíbe práticas higienistas — ações que utilizam argumentos relacionados à limpeza urbana para remover grupos considerados indesejados — e determina atuação integrada entre assistência social, saúde e demais políticas públicas.

A recomendação cita ainda a decisão do STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 976, na qual a Corte reconheceu um "estado de coisas inconstitucional" na política destinada à população em situação de rua e proibiu o recolhimento forçado de bens, a remoção compulsória de pessoas e o uso de arquitetura hostil.

Embora reconheça que o protocolo municipal de zeladoria urbana proíba formalmente a apreensão de pertences, o MPF avalia que o prazo de apenas 72 horas para guarda de bens volumosos é insuficiente diante da vulnerabilidade dessa população. O órgão também afirma que o município ainda não apresentou um diagnóstico geográfico detalhado da população em situação de rua, medida determinada pelo STF para orientar a formulação de políticas públicas.

Além da suspensão do recolhimento de pertences, o MPF recomenda que a Prefeitura revise o protocolo de zeladoria urbana para ampliar o período de guarda dos bens eventualmente recolhidos, garanta que todas as ações sejam previamente coordenadas por equipes da assistência social e da saúde, divulgue antecipadamente os cronogramas de limpeza urbana e comprove o funcionamento do comitê gestor responsável pela política municipal para a população em situação de rua, com participação da sociedade civil.

Resposta da Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Niterói informou que não realiza o recolhimento forçado de pertences de pessoas em situação de rua e afirmou que as ações de zeladoria seguem protocolos que respeitam os direitos dessa população.

Segundo a administração municipal, apenas materiais descartados ou caracterizados como resíduos são recolhidos durante os serviços de limpeza urbana, não havendo apreensão de bens pessoais. A Prefeitura acrescentou que as ações são realizadas de forma integrada por equipes da Assistência Social e da Saúde.

O município destacou ainda que o atendimento à população em situação de rua é feito por meio do Programa Recomeço, que funciona diariamente no Centro Integrado do programa, no Centro de Niterói. De acordo com a Prefeitura, o espaço oferece alimentação, banho, lavanderia, guarda-volumes, emissão de documentos em parceria com o Tribunal de Justiça, oficinas profissionalizantes, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e atendimento a animais de estimação.

A administração também informou que a abordagem social funciona 24 horas por dia e que nenhum encaminhamento é compulsório. Segundo a Prefeitura, o acolhimento institucional e os demais serviços são oferecidos mediante aceite do usuário, respeitando sua autonomia e buscando promover o acesso às políticas públicas e a recuperação da dignidade das pessoas em situação de rua.

Tags:

Assistência Social direitos humanos Ministério Público Federal Niterói População em Situação de Rua supremo tribunal federal

Matérias Relacionadas