São Gonçalo promove aulas gratuitas de funcional no Parque RJ Nosso Sonho

O funcional é voltado para pessoas com mais de 10 anos, sem limite de idade - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

O funcional é voltado para pessoas com mais de 10 anos, sem limite de idade - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

O Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, sedia o maior núcleo de aulas esportivas realizadas pela Prefeitura de São Gonçalo. Uma das modalidades gratuitas que são realizadas no espaço é o treinamento funcional. Para facilitar a participação dos gonçalenses, as aulas de funcional ocorrem às terças e quartas, em três turmas de uma hora, às 17h, às 18h e às 19h. Já às quintas e sextas-feiras, são duas turmas, às 17h e às 18h.

“O treino funcional trabalha os movimentos naturais do corpo humano e fortalece os músculos, para que as pessoas tenham facilidade em realizar suas tarefas do dia a dia. Aqui, eu realizo um circuito onde todos os participantes praticam, de forma simultânea, um exercício diferente, como agachamentos, caminhadas rápidas e subida e descida de escada”, destacou o instrutor, Marcus Souza.

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A aluna Neuza Caruso, de 65 anos, diz que o Parque é um ótimo local para realizar atividades. “O Parque, com certeza, é o melhor lugar para praticar diferentes atividades, desde que o antigo Piscinão parou de funcionar. Eu precisava realizar um exercício físico e essa aula é ótima e me ajudou muito. Moro aqui perto e chamei meus vizinhos para participar também”, contou.

O funcional é voltado para pessoas com mais de 10 anos, sem limite de idade. Para participar da aula, é preciso ir até o local e procurar pelo instrutor responsável. Confira as atividades e horários do Parque através do site: https://www.pmsg.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/parque-nosso-sonho/atividades-esportivas/.