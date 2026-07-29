Davi Brito surpreende a web e anuncia casamento com influencer e reação da mãe gera polêmica

Além da rapidez do casório, outros pontos nessa oficialização geraram um burburinho nas redes, uma delas foi a coincidência no nome da noiva, Emily Araújo - Foto: Reprodução

Além da rapidez do casório, outros pontos nessa oficialização geraram um burburinho nas redes, uma delas foi a coincidência no nome da noiva, Emily Araújo - Foto: Reprodução

O ex-BBB Davi Britto movimentou a web nesta semana ao anunciar a oficialização do seu relacionamento com a influenciadora Emily Araújo, o que surpreendeu os internautas não foi a relação em si, mas sim, a rapidez como tudo isso aconteceu. O namoro entre os dois foi anunciado nas redes sociais a pouco mais de um mês e nesta semana eles já se casaram, o que deixou o público confuso.

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O casamento aconteceu nesta terça-feira (28) com a influenciadora e empresária, Emily Araújo, que também é da Bahia, possui mais de 60 mil seguidores no seu perfil do Instagram, em que compartilha conteúdos com a temática de rotina, moda, maquiagem e procedimentos estéticos.

Ao compartilhar o casamento com os seus seguidores, o ex-bbb publicou a seguinte declaração para a esposa. "Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Assinamos no cartório, diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado. Esse é apenas o começo. Em breve celebraremos esse amor com a nossa festa de casamento, ao lado da família, dos amigos e de todos que torcem pela nossa felicidade. Que Deus continue guiando cada passo da nossa união, fortalecendo o nosso amor, a nossa parceria e os nossos sonhos. Emily, obrigado por escolher construir essa vida comigo. Que venham muitos capítulos lindos dessa história. Um brinde ao amor, à nossa família e ao futuro que estamos começando a escrever juntos. Te amo muito, meu amor, um brinde pra nós", afirmou o baiano.

Além da rapidez do casório, outros pontos nessa oficialização geraram um burburinho nas redes, uma delas foi a coincidência no nome da noiva, Emily Araújo, que a fez ser confundida com a campeã do "BBB17", visto que as duas possuem o mesmo nome "artístico". O outro foi a ausência da família do Davi Britto na cerimônia, que gerou um vídeo de reação publicado por sua mãe.



Logo após o anúncio, Elisangela Brito, mãe do baiano, gerou mais especulações depois que se pronunciou na web. Durante uma transmissão ao vivo em seu perfil, a mãe de Davi disse ter descoberto o casamento do filho pelas redes sociais e afirmou ter ficado surpresa com a novidade do filho.

"Não sei o que houve para ele não me dizer, mas não vou tocar em nenhuma palavra. Estou igual a vocês, sabendo pela rede social! Não posso mentir, dizer que eu sabia. Eu não estou acreditando nisso. Eu conheço Emily vai fazer quatro meses. Nada a ver... Ele é o meu filho. Ele me machucou", desabafou.