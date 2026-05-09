Motorista atropela seis jovens no Largo da Batalha e foge sem prestar socorro

Um motorista atropelou seis jovens no Largo da Batalha e fugiu sem prestar socorro na noite desta sexta-feira (8). Segundo testemunhas, o grupo de adolescentes, entre 13 e 18 anos, estava andando de bicicleta no momento em que um Fiat Argo preto colidiu com elas, fugindo logo em seguida. O veículo também atingiu um entregador, que sofreu ferimentos leves.

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O atropelamento aconteceu por volta das 22h, na Estrada Caetano Monteiro, 975, nas proximidades do Fórum. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas e prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, e para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói.

Segundo a direção do Hospital Estadual Alberto Torres, Thalles Gomes Rodrigues, de 13 anos, e Pedro Wagner Dantas, de 14 anos, foram atendidos e já receberam alta.

Já a direção do Hospital Estadual Azevedo Lima informou que Arthur José Fernandes, 17 anos, Matheus Celestino Pacheco, 18 anos e Yuri Dirk Brito, 15 anos, também já foram atendidos e receberam alta. Uma das vítimas, João Pedro Pacheco, de 15 anos, ainda está em observação, porém estável.