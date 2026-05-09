Policial civil é preso por atirar e matar passageira em carro de aplicativo no Rio

O policial civil Frede Uilson Souza de Jesus foi preso nesta sexta-feira (8), acusado de disparar o tiro que matou Thamires Rodrigues de Souza Peixoto, de 28 anos. O crime ocorreu na última quinta-feira (7), na divisa entre os bairros Pechincha e Taquara, na Zona Oeste do Rio. Thamires estava no banco de trás de um carro de aplicativo quando foi atingida nas costas.

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De acordo com a Polícia Civil, Frede se apresentou em uma delegacia distrital e foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso. Lotado anteriormente na 29ª DP (Madureira), o agente foi afastado de suas funções, e um procedimento interno foi instaurado pela corporação.

Testemunhas e o motorista do aplicativo relataram que o crime aconteceu após uma discussão de trânsito entre o policial e o condutor do veículo onde a vítima estava.

O corpo de Thamires será velado neste sábado (9), às 10h, no Cemitério de Irajá, com sepultamento marcado para as 14h30.