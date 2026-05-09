Policial penal que matou torcedor do Fluminense é condenado a 40 anos de prisão

Marcelo de Lima foi condenado pela morte de Thiago Leonel e tentativa de homicídio de Bruno Tonini, após desentendimento em bar - Foto: Reprodução/Facebook

Marcelo de Lima foi condenado pela morte de Thiago Leonel e tentativa de homicídio de Bruno Tonini, após desentendimento em bar - Foto: Reprodução/Facebook

A Justiça condenou o policial penal Marcelo de Lima a 40 anos e 4 meses de prisão pela morte de Thiago Leonel e a tentativa de homicídio de Bruno Tonini, ambos torcedores do Fluminense. O julgamento que definiu a sentença aconteceu entre quinta (7) e sexta (8), no IV Tribunal do Júri da Capital, no Centro.

Após uma sessão plenária que se estendeu por mais de 24 horas, a juíza Lucia Mothé Glioche proclamou a sentença. O réu foi condenado por homicídio e tentativa de homicídio, ambos triplamente qualificados. A sentença também definiu a perda de cargo público. A Defesa anunciou que vai recorrer.

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O crime aconteceu em um bar nas proximidades do Maracanã, após a primeira partida da final do Campeonato Carioca de 2023, entre Flamengo e Fluminense. Relatos iniciais sugeriam que a briga foi motivada por uma discussão a respeito das últimas pizzas disponíveis no bar.

Porém, de acordo com a investigação, o crime foi provocado por divergências políticas e desentendimentos prévios dentro do bar. Após discussão inicial, Marcelo teria deixado o bar, retornando armado logo após, quando efetuou nove tiros à queima roupa contra Thiago.