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Familiares acreditam que bandalha causou a morte de jovem na Alameda São Boaventura, em Niterói

A vítima pilotava quando foi atingido por uma segunda motocicleta, que teria realizado uma ultrapassagem imprudente

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de abril de 2026 - 10:16
O acidente foi registrado por câmeras de segurança
O acidente foi registrado por câmeras de segurança -

A família do jovem que morreu após um acidente entre duas motos na Alameda São Boaventura, afirma que a colisão ocorreu por causa de uma ultrapassagem imprudente.

O acidente ocorreu na última segunda-feira (20) e foi registrado por câmeras de segurança. Por causa do impacto, o jovem, identificado como Nilton Doria de Oliveira, de 22 anos, foi arremessado contra um poste à margem da via e acabou não resistindo aos ferimentos.

Nilton Doria de Oliveira não resistiu aos ferimentos
Nilton Doria de Oliveira não resistiu aos ferimentos |  Foto: Reprodução/TV Globo

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De acordo com familiares, um segundo motociclista que estaria envolvido no acidente, não parou para prestar socorro. O suspeito ainda teria escondido a motocicleta envolvida no acidente.

Amigos e parentes da vítima se reuniram para realizar uma motociata, neste domingo (26).

O caso segue sendo investigado pela 78ª DP (Fonseca). O local do acidente já passou por perícia e agora, os policiais tentam identificar e localizar o motociclista apontado como o responsável pela colisão.

Tags:

alameda sao boaventura bandalha Jovem morto em acidente de moto motocicleta Niterói

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