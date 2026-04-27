Incêndios atingem caminhão e carro na manhã desta segunda (27) em Niterói

Um caminhão pegou fogo na manhã desta segunda-feira (27), na Estrada Caetano Monteiro, na altura do número 857, no bairro do Badu, em Niterói. Ainda no mesmo município, um carro também pegou fogo, no Largo da Batalha.

Pessoas que passavam pelo local registraram o momento em que o caminhão, que realiza o transporte de caçambas de lixo, começou a pegar fogo.





Motoristas registraram o momento que o caminhão pegou fogo Divulgação

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados por volta das 8h para atender à ocorrência, que ainda está em andamento e não tem atualizações.

A ocorrência ainda está em andamento | Foto: Reprodução

Ainda não se sabe se o que teria causado o incêndio e se há feridos.

Carro incendiado

Outro ponto que registrou incêndio foi na Rua Armando Ferreira, no Largo da Batalha. O veículo, um Fiat Palio, foi rapidamente consumido pelas chamas. O caso provocou transtornos no trânsito da região, e agentes da NitTrans foram acionados para orientar motoristas e minimizar os impactos no fluxo de veículos. Não há, até o momento, informações sobre feridos ou as causas do incêndio.

