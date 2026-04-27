PRF apreende arma de fogo e dezenas de munições em Niterói

Policiais rodoviários federais apreenderam na noite deste domingo (26), uma pistola e 126 munições. A ação foi na Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca, em Niterói. A equipe realizava patrulhamento quando recebeu denúncia de que um homem estaria dirigindo sob efeito de álcool e portando uma arma de fogo. Após buscas, os policiais conseguiram abordar o veículo na Alameda São Boaventura.

Leia também:

Policiais do 33ºBPM em ação conjunta com a SSI/PMERJ, com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam foragido da Justiça em Angra dos Reis

PM apreende fuzil e drogas após operação na Nova Brasília, em Niterói





No interior do carro, foi encontrada uma pistola ao lado do motorista, com uma munição na câmara, cinco munições espalhadas pelo banco e assoalho do veículo, além de 30 munições em três blisters e outras 90 em duas caixas no porta-luvas, totalizando 126 unidades. O condutor foi detido e se recusou a realizar o teste do etilômetro. A ocorrência foi encaminhada para a 78ª DP.