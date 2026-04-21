Colisão entre motocicletas mata um homem e deixa mulher em estado grave na Alameda São Boaventura

A delegacia responsável pelo caso é a 78ª DP (Fonseca) - Foto: Divulgação

A delegacia responsável pelo caso é a 78ª DP (Fonseca) - Foto: Divulgação

Um homem, de 20 anos, morreu e uma mulher ficou gravemente ferida em uma colisão entre motocicletas, na Alameda São Boaventura, na altura do número 217, sentido Ponte Rio-Niterói, no Fonseca, na noite dessa segunda-feira (20).

Informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 22h25, para uma ocorrência entre duas motocicletas. Quando chegaram ao local encontraram um homem já sem vida, e uma mulher em estado grave. Ela foi socorrida para o hospital da região.

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O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, por volta das 00h50. A delegacia responsável pelo caso é a 78ª DP (Fonseca).