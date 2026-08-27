Campanha de multivacinação oferece diversas vacinas à população de Maricá

Para participar, os moradores devem procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) de referência, que atende a região de moradia - Foto: Divulgação

Para participar, os moradores devem procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) de referência, que atende a região de moradia - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá segue com a Campanha de Multivacinação, que busca ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população às vacinas de rotina. A mobilização acontece até 1º de setembro e contempla todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, de acordo com a faixa etária e a situação vacinal de cada pessoa.

Para participar, os moradores devem procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) de referência, que atende a região de moradia, levando caderneta de vacinação e um documento de identificação. As equipes orientam cada usuário sobre as vacinas indicadas e verificam a necessidade de atualização das doses.

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“A campanha é uma oportunidade para que a população confira a situação vacinal e coloque as doses em dia. Ampliar o acesso à imunização significa fortalecer a prevenção e a proteção de toda a população”, destacou o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho.

Endereços das unidades:

USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro — 8h às 19h

USF Jardim Atlântico: Rua 36 (esquina com Rua 53), lote 01, quadra 206 — 8h às 19h

USF Marinelândia (Cordeirinho): Rua 09, quadra 15, Cordeirinho — 8h às 17h

USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã — 8h às 17h

USF Inoã 1: Rua Caio de Figueiredo (travessa CIEP), s/n — 8h às 17h

USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14, ao lado do DPO — 8h às 19h

USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n — 8h às 19h

USF Santa Paula: Estrada de Cassorotiba, s/n — 8h às 17h

USF Carlos Alberto Soares de Freitas: Rua 23, quadra 29, lote 06, Bosque Fundo, Inoã — 8h às 17h

USF Carlos Marighella: Rua Áustria, s/n, condomínio MCMV de Itaipuaçu — 8h às 17h

USF Santa Rita: Rua 36, quadra 433 (esquina com Rua 83), Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu — 8h às 17h

USF Recanto: Rua Engenheiro Domingos Barbosa, s/n, Itaipuaçu — 8h às 17h

USF São José 1: Rua 18, s/n, loteamento Jardim Ouro Mar — 8h às 17h

USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n — 8h às 17h

USF Elenir Umbelino de Mello (Enfermeira Billú): Rua Ary Spindola, quadra A, lote 352, Flamengo — 8h às 17h

USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n — 8h às 17h

USF Retiro: Estrada do Retiro, s/n — 8h às 17h

USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n — 8h às 17h

USF Bairro da Amizade: Rua Eliete Rocha Santos (Rua 53), lote 31, quadra 91 — 8h às 17h

USF Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/n — 8h às 17h

USF Barra: Rua Ernani Manoel Soares (antiga Rua 04), lote 03, quadra 0, Divinéia — 8h às 17h

USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n — 8h às 17h

USF Ubatiba: Avenida Niterói, s/n — 8h às 17h

USF ACS Nathan da Silva Noronha Figueiredo (Saco das Flores): Rua 75 (esquina com a Rua 73) — 8h às 17h

USF Itaocaia Valley: Rua Tocantins, s/n, próximo à Escola Municipal Rita Sampaio Cartaxo, Itaipuaçu — 8h às 17h

USF Ponta Negra: Estrada Um, s/n, próximo à Ponte Senador Paulo Duque — 8h às 17h

USF Josefa Xavier Leal – São Bento da Lagoa: Rua Alcides Francisco da Cruz (esquina com a Rua Dezessete de Novembro), s/n, loteamento Praia de Itaipuaçu — 8h às 19h