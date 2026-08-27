Ajulliacosta estreia na Mostra Maré de Música com show gratuito no Rio
Rapper se apresenta no Centro de Artes da Maré neste sábado (29) e leva turnê do álbum Novo Testamento ao público
Considerada um dos nomes de destaque da nova geração do rap brasileiro, Ajulliacosta se apresenta neste sábado (29), no Centro de Artes da Maré, na Zona Norte do Rio. A rapper é uma das atrações da Mostra Maré de Música, realizada pela Redes da Maré, e fará um show gratuito com a turnê do álbum Novo Testamento, lançado em 2025.
A apresentação acontece um dia depois de a artista levar a turnê ao Circo Voador, onde os ingressos já estão esgotados. Em 2026, a Mostra Maré de Música conta com parceria do Queremos!.
Nascida em Mogi das Cruzes, na Região Metropolitana de São Paulo, Ajulliacosta construiu sua trajetória a partir da cena independente do rap e ganhou projeção nacional nos últimos anos. Em 2025, venceu o BET Awards na categoria Best New International Act e integrou a lista Forbes Under 30 Brasil.
A artista também venceu por dois anos consecutivos a categoria Música Alternativa do WME Awards by Billboard. Em 2024, foi premiada pela música “Você Parece Com Vergonha” e, em 2025, por “Dharma”. No mesmo período, recebeu o Prêmio Geração Glamour, na categoria Mulher do Ano na Música.
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Ajulliacosta começou sua trajetória musical nas batalhas de rima e no circuito independente. Suas composições partem de experiências como mulher negra e periférica e abordam temas como autoestima, autonomia financeira, relações pessoais, identidade, espiritualidade e desigualdade social.
A discografia da rapper reúne o EP AJU (2022), o álbum Brutas Amam, Choram e Sentem Raiva (2023), Novo Testamento (2025) e o EP AJULLIACOSTA: WE4Sessions, lançado em 2026. Brutas Amam, Choram e Sentem Raiva ultrapassou 40 milhões de reproduções nas plataformas digitais, enquanto Novo Testamento ampliou a projeção da artista dentro e fora do país. Atualmente, Ajulliacosta reúne cerca de 1,7 milhão de ouvintes mensais no Spotify.
Show na Maré
No show de Novo Testamento, Ajulliacosta combina referências do boombap, do trap e de outras vertentes da música urbana. O repertório inclui faixas do álbum lançado em 2025, como “Dharma”, “Liberdade” e “O que a Julia vai ser?”.
A apresentação integra a programação da Mostra Maré de Música, projeto que promove shows e atividades culturais no território e aproxima diferentes artistas e públicos do Centro de Artes da Maré.
Serviço
Ajulliacosta na Mostra Maré de Música
Centro de Artes da Maré
29 de agosto
Entrada gratuita