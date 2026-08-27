Maricá leva mutirão do CadÚnico a Ponta Negra neste sábado (29)

A atualização dos dados é necessária para manter o acesso a programas sociais federais, estaduais e municipais - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

A atualização dos dados é necessária para manter o acesso a programas sociais federais, estaduais e municipais - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

A Prefeitura de Maricá realiza, neste sábado (29/8), a partir das 9h30, um mutirão para inclusão e atualização de dados no Cadastro Único (CadÚnico), no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Região Oceânica, em Ponta Negra.

Durante a ação da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, os moradores poderão fazer o cadastro inicial ou atualizar informações como endereço, renda familiar e composição da família. A atualização dos dados é necessária para manter o acesso a programas sociais federais, estaduais e municipais.

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“Levar o atendimento do CadÚnico para diferentes regiões facilita o acesso das famílias aos serviços da assistência social. A atualização dos dados é fundamental para ampliar o acesso aos programas sociais. Nosso objetivo é aproximar cada vez mais esses serviços da população”, destacou o subsecretário de Projetos Especiais da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Leandro Dasilva.

Para participar, é necessário apresentar os documentos de todos os integrantes da residência, como RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, carteira de trabalho e comprovante de residência atualizado.

Serviço – Mutirão de inclusão e atualização do CadÚnico

Data: sábado (29/8)

Horário: a partir das 9h30

Local: CRAS Região Oceânica

Endereço: Avenida Maysa, 05, Quadra 195, Ponta Negra