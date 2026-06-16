Mulher que caiu em área de rapel em Maricá será enterrada nesta terça-feira (16)

Rosemary Suzart Garcia, de 59 anos, será sepultada nesta terça-feira (16), na Zona Norte do Rio. Ela morreu na tarde de domingo (14), após sofrer uma queda ao passar repelente e perder o equilíbrio enquanto se prepara para a prática de rapel na Gruta do Spar, na Rua Herotides da Costa Bezerra, no distrito de Inoã, em Maricá.

Moradora de Cordovil, ela havia ido a Maricá acompanhada de um grupo de praticantes para participar da atividade, a despedida ocorrerá no Cemitério de Irajá, na Capela Santo Cristo.

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O velório está marcado para às 12h, e o sepultamento acontecerá às 16h, reunindo amigos e familiares para a última homenagem. A vítima deixa marido e filhos. De acordo com pessoas próximas, ela completaria 60 anos daqui quatro meses.