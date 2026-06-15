Mulher morre após queda durante atividade de rapel em Maricá

Um dia depois de uma jovem de 21 anos morrer ao ser lançada de uma ponte ao praticar rope jump sem corda de segurança, em Limeira, São Paulo, o município de Maricá testemunhou uma situação semelhante, com a morte de uma mulher de 59 anos, que caiu e morreu durante uma atividade de rapel na tarde deste domingo (14), no bairro do Spar, no distrito de Inoã.

As informações são de que a mulher estava se preparando para a descida em uma região de mata quando o acidente ocorreu. A vítima, que não teve a identidade revelada, estava em companhia de outras pessoas e, no momento da queda, utilizava os equipamentos de segurança.

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Segundo testemunhas, a mulher estava perto do ponto onde começaria a atividade quando se desequilibrou e caiu em uma área de encosta. Ela ainda chegou a ser ajudada por pessoas que estavam no local, mas sem sucesso.

O instrutor da atividade também tentou impedir a queda, mas, devido à rapidez da situação, não conseguiu intervir. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência.

A equipe da Base de Itaipuaçu foi ao local, mas, quando chegou, já encontrou a mulher sem vida.

A Polícia Militar isolou a área, e a perícia foi realizada por policiais civis do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Niterói.

Depois dos procedimentos legais, o corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) do Barreto, em Niterói.

O acidente está sendo investigado pela 82ª DP (Maricá). As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas.