Niterói inaugura Arena com objetivo de oferecer educação, atrair cultura e eventos esportivos

Rodrigo Neves fez a inauguração, em evento que contou com a presença de outras autoridades municipais, como o secretário de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo. - Foto: Layla Mussi

Rodrigo Neves fez a inauguração, em evento que contou com a presença de outras autoridades municipais, como o secretário de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo. - Foto: Layla Mussi

A Arena Niterói foi oficialmente inaugurada na manhã desta segunda-feira (15), no Centro da cidade, com apresentações da seleção brasileira de ginástica rítmica e a presença de centenas de alunos da rede municipal de ensino. O novo espaço, que recebeu investimento de R$ 61 milhões em sua construção, totalizando um investimento de R$ 97,6 milhões em todo o complexo, incluindo também as intervenções de paisagismo e a criação de bosques distribuídos pela área, passa a ser o principal equipamento indoor da cidade e já tem na agenda eventos esportivos, culturais e shows nacionais.

A cerimônia começou por volta das 10h40, com a execução do Hino Nacional. Pouco depois, o prefeito Rodrigo Neves, a vice-prefeita Isabel Swan e o diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Emanuel Rego, participaram do ato oficial de inauguração.

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Declaro inaugurada a Arena Niterói", anunciou o prefeito às 10h53.

Um dos momentos mais aguardados da manhã foi a apresentação da seleção brasileira feminina de ginástica rítmica, atual vencedora geral do Campeonato Pan-Americano em torneios por equipes. As atletas realizaram uma exibição para estudantes da rede municipal e autoridades presentes. O ginasta Arthur Zanetti, campeão olímpico em Londres-2012 e medalhista de prata nos Jogos do Rio-2016, também participou do evento. A escola mirim 'Virando Esperança', da Unidos do Vuradouro, atual campeã do Carnaval do Grupo Especial, também se apresentou.

Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica se apresentou | Foto: Layla Mussi

Com capacidade para receber até 4 mil pessoas em shows e cerca de 2,6 mil espectadores em eventos esportivos, a arena foi projetada para sediar competições, espetáculos e apresentações culturais ao longo de todo o ano.

Durante o evento, a vice-prefeita Isabel Swan destacou o simbolismo da inauguração. "Como mulher, como atleta e como a primeira vice-prefeita mulher de Niterói, tenho orgulho de inaugurar essa arena ao lado do nosso prefeito e das leoas da seleção brasileira de ginástica rítmica. Elas são mais do que medalhas. Elas representam a força da mulher no esporte. Estamos fazendo história, mas acima de tudo criando oportunidades para as próximas gerações", afirmou.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, se emocionou ao lembrar a trajetória do projeto. "Isso aqui é um sonho realizado. Eu vi colocar a primeira plantinha neste espaço. Hoje eu estou emocionado. É um legado para os atletas da cidade e para as próximas gerações", disse.

Secretário Luiz Carlos Gallo se emocionou | Foto: Layla Mussi

Já a secretária municipal de Cultura, Julia Pacheco, destacou a vocação multifuncional do espaço. "Que esse palco e essa quadra sejam espaços de transformação para os atletas e artistas que vão passar por aqui."

Parceria com o COB e novos eventos

Representando o Comitê Olímpico do Brasil, Emanuel Rego elogiou a estrutura e sinalizou a possibilidade de ampliação da parceria entre a entidade e a cidade.

Representando o Comitê Olímpico do Brasil, Emanuel Rego elogiou a estrutura e sinalizou a possibilidade de ampliação | Foto: Layla Mussi

"É uma arena fantástica, moderna. Uma conquista para a cidade. Tenho certeza de que será um avanço para os atletas. E por que não receber aqui cada vez mais eventos ligados ao movimento olímpico?", afirmou.

Durante entrevista após a inauguração, Rodrigo Neves revelou que a cidade já mantém diálogo permanente com o COB e lembrou que representantes de dezenas federações e confederações esportivas participaram da cerimônia.

Segundo ele, a expectativa é que a arena passe a receber campeonatos nacionais, eventos internacionais e encontros ligados ao esporte olímpico.

O prefeito também citou que Niterói sediará, em outubro, uma reunião da Comissão de Atletas das Américas, com representantes de 41 países.

Arena faz parte de plano de revitalização do Centro

Rodrigo Neves afirmou que a nova estrutura vai além do esporte e integra um projeto mais amplo de revitalização urbana da região central.

"Essa arena tem padrão internacional e consolida Niterói como uma cidade vocacionada para o esporte e para a cultura. Ela vai inserir a cidade definitivamente no calendário nacional de eventos", afirmou.

Segundo o prefeito, a estreia cultural do espaço acontecerá nos dias 26 e 27 de junho, com apresentações de Roberto Carlos.

"Ninguém vai mais precisar ir ao Parque Olímpico da Barra para assistir a um grande show. Agora Niterói tem a sua própria arena."

Novo parque esportivo em Icaraí

Outro anúncio feito por Rodrigo Neves durante a inauguração foi a criação de um novo parque esportivo público na região de Icaraí.

De acordo com ele, a área será construída após a conclusão das obras de macrodrenagem do Rio Icaraí e ocupará o espaço que será criado sobre um dos reservatórios do sistema.

O projeto prevê quadras esportivas, áreas de lazer e equipamentos voltados para diferentes faixas etárias.

Escola mirim da Unidos do Viradouro, a 'Virando Esperança', também marcou presença | Foto: Layla Mussi

O prefeito também informou que pretende transformar uma área próxima ao Campo de São Bento em um complexo com foco em atividades aquáticas, hidroginástica e hidroterapia, especialmente voltado para a população idosa.

"Estamos formando uma nova geração de campeões, mas acima de tudo uma geração de cidadãos que tenham orgulho de Niterói", afirmou.

A Arena Niterói inicia suas atividades como um dos principais equipamentos esportivos e culturais da cidade e passa a integrar uma estratégia de expansão da economia ligada ao entretenimento, aos grandes eventos e ao esporte.