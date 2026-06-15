Chuva intensa provoca deslizamento na Rocinha, arrasta veículos e causa transtornos no Rio (vídeo)

Na Rocinha, um barranco cedeu devido ao grande volume de água, provocando um deslizamento de terra - Foto: Divulgação

Na Rocinha, um barranco cedeu devido ao grande volume de água, provocando um deslizamento de terra - Foto: Divulgação

A forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro nesta segunda-feira (15) provocou uma série de transtornos em diferentes regiões da cidade. Na comunidade da Rocinha, na Zona Sul, um deslizamento de terra mobilizou equipes de emergência, enquanto a força da enxurrada arrastou veículos e comprometeu a circulação em diversas vias.

Além da interdição da Estrada da Gávea, alagamentos e bolsões d'água foram registrados em bairros das zonas Sul e Central. O temporal também afetou o funcionamento do sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), causando paralisações e aumento nos intervalos das viagens.

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A chuva intensa que caiu sobre a capital fluminense ao longo desta segunda-feira trouxe impactos significativos para moradores e motoristas. Na Rocinha, um barranco cedeu devido ao grande volume de água, provocando um deslizamento de terra. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram carros sendo arrastados pela correnteza formada pela enxurrada.

Como medida de segurança, a Estrada da Gávea foi interditada na altura da Rua Portão Vermelho. A região registrou dificuldades de acesso devido às condições provocadas pelo temporal.

Os efeitos da chuva também foram sentidos em outras áreas da cidade. Entre os bairros mais afetados estão Botafogo, na Zona Sul, e Lapa e Santa Teresa, na região Central, onde foram observados diversos pontos de acúmulo de água.

O sistema de transporte público também sofreu impactos. A operação da linha 4 do VLT, que liga o Terminal Gentileza à Praça XV, foi suspensa temporariamente por causa das condições climáticas. Já a linha 2, que conecta a Praia Formosa à Praça XV, registrava intervalos de até uma hora por volta das 18h.

Sergio Soares

Autor: Sergio Soares | Descrição:

Segundo a administração do VLT, as linhas 1 e 3 continuaram operando, embora com alterações nos intervalos. Os trens circulavam com espera média de 10 minutos na linha que liga o Aeroporto Santos Dumont ao Terminal Gentileza e de 12 minutos na linha que segue para a Central do Brasil.

De acordo com a Prefeitura do Rio, bolsões d'água foram identificados em importantes vias da cidade, entre elas a Rua Professor Abelardo Lobo, na Lagoa; a Rua Humaitá, próximo ao acesso ao Túnel Rebouças; e a Rua Jardim Botânico, nas imediações do Parque Lage.

As autoridades seguem monitorando as condições climáticas e orientam a população a evitar deslocamentos em áreas com registros de alagamentos e risco de novos deslizamentos.