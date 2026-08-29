Itaboraí inicia vacinação antirrábica de cães e gatos em setembro - Foto: Divulgação/Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Itaboraí

Itaboraí inicia vacinação antirrábica de cães e gatos em setembro - Foto: Divulgação/Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Itaboraí

29 de agosto de 2026 - 11:19

A Prefeitura de Itaboraí começa em setembro a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos em diferentes bairros do município. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde e do Departamento de Vigilância de Vetores e Zoonoses.

A programação foi organizada para acontecer ao longo de 11 semanas, seguindo até novembro, com atendimento sempre das 9h às 14h, conforme o cronograma. De acordo com a prefeitura, a estratégia busca ampliar o acesso dos tutores à imunização dos animais e facilitar a participação dos moradores de diferentes regiões da cidade.

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A campanha será feita de forma itinerante, com postos instalados em praças, unidades de saúde, escolas, associações de moradores e outros pontos de referência das comunidades.

Confira a programação de setembro:

Quissamã, 1º de setembro, no Departamento de Vigilância de Vetores e Zoonoses, na Rua Cesar Xará, nº 666.

Esperança, 1º de setembro, no CRAS BNH, na Rua Pedro Ferreira Pinto, Qd. 06, Lt. 10.

Esperança, 2 de setembro, ao lado da UBS Reta Nova, na Rua Vinte e Dois, s/nº.

Itaboraí Centro, 1º e 2 de setembro, na Praça Itamar da Silva Júnior, na Avenida Antônio Gomes, antigo Restaurante Popular.

Joaquim de Oliveira, 1º e 2 de setembro, na Praça Joaquim de Oliveira, na Rua Vinte e Dois.

Aldeia da Prata, 1º e 2 de setembro, ao lado da USF Aldeia da Prata, na Rua Antônio Carlos Guedes.

Esperança, 3 de setembro, ao lado da UBS Reta Velha, na Avenida José Maria Nanci, s/nº.

Aldeia da Prata, 3 de setembro, na Rua Ennes Lopes Garcia, nº 841.

Esperança, 8 de setembro, ao lado da E.M. Manoel Ribeiro da Silva, na Rua Dois, s/nº, Qd. 6.

Esperança, 9 de setembro, ao lado da E.M. Pedro Antonio Novaes, na Rua Paulo Teixeira Azevedo, s/nº.

Esperança, 10 de setembro, na Rua Jorge Francisco de Oliveira, Qd. 03, Lt. 06.

Itaboraí Centro, 8 e 9 de setembro, na Rua Fagundes Varela, nº 245.

Retiro São Joaquim, 8 e 9 de setembro, na Associação de Moradores 1, na Rua João Caetano, s/nº.

Retiro São Joaquim (Vale do Sol), 10 de setembro, na Associação de Moradores 2, na Rua Laurindo Gonzales, s/nº.

Monte Verde, 8 e 9 de setembro, ao lado da USF Pastor José Mendel, na Rua N, Qd. 18, Lt. 10.

Monte Verde, 10 de setembro, na Rua A, Qd. 12, Lt. 07, esquina da Rua S com a Rua A.

Santo Antônio, 14 de setembro, na Praça Santo Antônio, na Rua José dos Santos, em Helianópolis.

Santo Expedito, 14 e 15 de setembro, ao lado da UBS José Ednaldo Mendes, na Rua Desembargador Augusto Galvão, antiga Rua L.

Colônia, 15 de setembro, no Hospital Estadual Tavares de Macedo, na Avenida Vinte e Dois de Maio, KM 22.

Quissamã, 15 de setembro, na E.M. Natércia Rodrigues Rocha, na Avenida Alberto Torres, nº 233.

Santo Antônio, 15 e 16 de setembro, na Praça Omair Faria da Silva, na Rua Vereador Pereira Neto, s/nº.

Iguá, 16 de setembro, no Educandário São José do Iguá, na Rua Abílio de Meneses.

Outeiro das Pedras, 16 e 17 de setembro, ao lado da Escola Municipal Cecília Augusta dos Santos, na Rua Presidente Dutra.

Vila Gabriela, 17 de setembro, na Praça Vila Gabriela 2, na Rua Trinta, Qd. 33.

Venda das Pedras, 17 de setembro, na Praça Pedro Antônio Novaes.

Vila Gabriela, 21 de setembro, ao lado da USF Santo Antônio, na Rua 14, s/nº, Qd. 09, Lt. 129.

Bela Vista, 21 e 22 de setembro, no Campo do Seu Pedro, na Rua Seis, Lt. 18.

Vila Gabriela, 22 de setembro, na esquina da Rua 12 com a BR-101.

Nancilândia, 22 e 23 de setembro, ao lado da E.M. Marly Cid Almeida de Abreu, na Avenida Hedevilson Barreto Cardozo, nº 159.

Parque Aurora, 23 de setembro, no Campo do Zízico, na Rua 18, Qd. 21, Lt. 1.

Areal, 24 de setembro, ao lado da USF Areal, na Avenida Carlos Lacerda, nº 1885-107, com a Rua Terêncio de Oliveira.

Três Pontes, 25 de setembro, no Campo de Futebol Valdecir, na Rua Dona Bela, nº 17.

Itaboraí Centro, 26 de setembro, na Praça Marechal Floriano.

Venda das Pedras, 26 de setembro, na Praça São Pedro.

Apolo II, 26 de setembro, na Praça do Apolo II.

Itambi Centro, 26 de setembro, na Praça de Itambi.

Areal, 28 de setembro, na Escola Municipal Milton Rodrigues da Rocha, na Avenida Carlos Lacerda, s/nº.

Itaboraí Centro, 28 e 29 de setembro, ao lado do Conleste/RJ, na Rua Promotor Ciro Olímpio da Mata, nº 37.

Manilha, 28 de setembro, ao lado da E.M. Romeu Simões, na Rua Fauna M. da Rocha, Lote 07.

Gebara, 28 e 29 de setembro, na Associação de Moradores, na Avenida Virgínia de Paula dos Santos Alves, nº 1712.

Areal, 29 de setembro, na Avenida Carlos Lacerda, nº 192.

Gebara, 30 de setembro, na Avenida Virgínia de Paula dos Santos, nº 871.

Vila Rica, 30 de setembro, ao lado da UBS Vila Rica, na Estrada Cristalino Ferreiro Braga.

Jardim Imperial, 30 de setembro, na Praça do Jardim Imperial, na Rua Padre Egidio Cavouth.

Manilha, 30 de setembro e 1º de outubro, ao lado do PSF, na Rua D, s/nº.

Serviço:

Evento: Campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos

Período: de setembro a novembro, em 11 semanas

Horário: das 9h às 14h

Locais: praças, unidades de saúde, escolas, associações de moradores e outros pontos de referência de Itaboraí, conforme o cronograma