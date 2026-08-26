Itaboraí recebe 'Experiência Italiana' com música, cultura, histórias e sabores nesta sexta-feira (28)

O evento propõe uma noite dedicada à cultura da Itália, reunindo música, histórias, gastronomia, literatura, audiovisual e diferentes experiências relacionadas ao país - Foto: Divulgação/Pexels/Ron Lach/Imagem ilustrativa

O evento propõe uma noite dedicada à cultura da Itália, reunindo música, histórias, gastronomia, literatura, audiovisual e diferentes experiências relacionadas ao país - Foto: Divulgação/Pexels/Ron Lach/Imagem ilustrativa

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT), em Itaboraí, recebe nesta sexta-feira (28/08), das 17h às 21h, a “Experiência Italiana – Da tradição à inovação: um encontro com a alma italiana”. O evento propõe uma noite dedicada à cultura da Itália, reunindo música, histórias, gastronomia, literatura, audiovisual e diferentes experiências relacionadas ao país.

Com uma programação diversificada, a iniciativa busca aproximar o público da cultura italiana por meio de atividades interativas e momentos de troca. A abertura contará com música italiana ambiente, acolhimento dos participantes, execução dos hinos do Brasil e da Itália e apresentação das bandeiras.

Entre os destaques está a palestra “Itália Fora do Normal: como uma viagem pode transformar pessoas, ideias e sonhos”, com o autor de Seja Fora do Normal, Márcio Cerbella. Na sequência, a roda de conversa “O Olhar Italiano” reunirá Liza e Paolo, além de Márcio Cerbella, Mônica Fiuza e Italo Fiuza, para compartilhar percepções, experiências, memórias e descobertas relacionadas à Itália.

A programação também terá o workshop “Casamento Italiano” e “Histórias Musicadas”, combinando música, narrativa e cultura italiana em uma atividade de participação do público.

O evento contará ainda com a exibição do vídeo “A Itália Vivida”, apresentando registros de uma viagem, além de uma experiência sensorial que integra teatro, degustação e narrativa.

Itaboraí recebe “Experiência Italiana” com música, cultura, histórias e sabores | Foto: Divulgação

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O encerramento da noite será marcado por uma apresentação musical de Liza e Paolo, seguida de confraternização.

A iniciativa é realizada em parceria com a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, com o Ponto de Cultura Música do Mundo e a EMECF.

Confira a programação completa:

-17h às 17h30 – Acolhimento e cerimônia de abertura

-17h às 18h30 – Palestra “Itália Fora do Normal: como uma viagem pode transformar pessoas, ideias e sonhos”

-18h30 às 19h – “O Olhar Italiano” – Roda de conversa

-19h às 19h30 – Coquetel e workshop

-19h30 às 19h50 – Vídeo “A Itália Vivida”

-19h50 às 20h20 – Experiência Sensorial Italiana

-20h20 às 20h50 – Música e confraternização

-20h50 às 21h – Encerramento

Serviço

Data: 28 de agosto

Horário: das 17h às 21h

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, 303-Centro, Itaboraí (CCHAT)

Entrada: gratuita