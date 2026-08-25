Itaboraí recebe Selo Prata do MEC por compromisso com a alfabetização

O município de Itaboraí recebeu o Selo Prata do Compromisso com a Alfabetização, referente à edição de 2025, concedido pelo Ministério da Educação (MEC) em reconhecimento às redes de ensino que desenvolvem políticas, ações e estratégias voltadas à garantia do direito à alfabetização das crianças.

O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização integra as ações do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e reconhece estados, municípios e o Distrito Federal que apresentam avanços e boas práticas na implementação de políticas públicas destinadas à alfabetização.

A certificação considera diferentes aspectos da atuação das redes de ensino, entre eles a gestão educacional, a formação continuada dos profissionais da educação, a implementação de políticas de alfabetização, o acompanhamento da aprendizagem e o desenvolvimento de estratégias que contribuam para garantir o direito de aprender.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, destacou que a conquista do Selo representa o trabalho coletivo realizado na SEMED.

“Essa conquista representa o reconhecimento de um trabalho coletivo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação e por toda a comunidade escolar, envolvendo gestores, coordenadores pedagógicos, professores, equipes técnicas e demais profissionais que atuam diariamente no fortalecimento da alfabetização na Rede Municipal de Ensino. Estamos muito felizes com essa realização”, expressou o secretário.

Entre as ações realizadas pelo município estão o fortalecimento das práticas pedagógicas de alfabetização, o acompanhamento sistemático dos resultados das avaliações, a recomposição das aprendizagens e a formação continuada dos professores. As iniciativas têm como objetivo qualificar o trabalho desenvolvido em sala de aula e ampliar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes.

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O Selo Prata também reforça a importância do planejamento e do acompanhamento permanente dos resultados educacionais para a construção de estratégias capazes de atender às necessidades dos estudantes.

A conquista representa, portanto, um resultado coletivo da Educação de Itaboraí e, ao mesmo tempo, um estímulo para que o município continue avançando na implementação de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino e à garantia do direito de todas as crianças à alfabetização.

Mais do que uma certificação, o reconhecimento do MEC reafirma o compromisso da Rede Municipal de Ensino com uma política permanente de alfabetização, construída diariamente por meio de planejamento, formação, acompanhamento pedagógico e atuação integrada dos profissionais da educação.

Garantir que todas as crianças tenham as condições necessárias para aprender a ler e escrever é uma responsabilidade coletiva e uma prioridade para a educação pública de Itaboraí.