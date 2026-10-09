Professor de São Gonçalo transforma garagem de casa em espaço gratuito de Jiu-Jitsu

Josemar Siqueira dá aulas gratuitas de Jiu Jitsu desde 2015 em São Gonçalo para crianças e adultos na garagem da própria casa - Foto: Layla Mussi

Josemar Siqueira dá aulas gratuitas de Jiu Jitsu desde 2015 em São Gonçalo para crianças e adultos na garagem da própria casa - Foto: Layla Mussi

Oficial da Marinha do Brasil, formado em Ciência da Computação, pós-graduado em três áreas de tecnologia e faixa-preta em Jiu-Jitsu e Morganti Ju-Jitsu, Josemar Siqueira, de 40 anos, construiu uma trajetória que vai muito além da carreira profissional. Também instrutor de Muay Thai, há 11 anos ele abriu as portas da própria casa, em São Gonçalo, para oferecer aulas gratuitas de Jiu-Jitsu a crianças e adultos.

A decisão de ensinar sem cobrar pelos treinos surgiu da vontade de retribuir os ensinamentos que recebeu ao longo da própria trajetória, também de maneira gratuita. Para Josemar, os aprendizados foram fundamentais para sua formação dentro e fora do tatame e ajudaram a construir sua trajetória pessoal e profissional.

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O primeiro contato com o desejo de dar aulas aconteceu quando Josemar ainda era aluno da modalidade Morganti. Ao presenciar um dos professores ensinando crianças, ele se encantou com a maneira como os pequenos se desenvolviam no esporte.

“Eu achei muito interessante e comecei a estudar um pouco sobre como dar aulas e vi que isso poderia ser algo que conseguiria passar para outras crianças. Estou adquirindo conhecimento, habilidade ao longo dos anos e gostaria de contribuir, ensinar para outras pessoas, principalmente quando vi os meus filhos. Eles me incentivaram ainda mais a querer dar aula, ensinar e praticar junto com eles”, disse o professor Josemar Siqueira.

Josemar Siqueira abriu as portas de sua casa para dar aulas gratuitas para crianças e adultos | Foto: Layla Mussi

Movido pelo desejo de ensinar, em 2015, Josemar se reuniu com colegas para adquirir tatames, que foram instalados na garagem da própria casa. Foi ali que começou a receber alunos gratuitamente e a transformar o espaço da família em um ponto de encontro para quem queria aprender Jiu-Jitsu.

“Eu comecei a dar aulas para os adultos e abri espaço para as crianças. Eu cheguei a ter 20 alunos efetivos treinando comigo, na época”, relembrou.

Hoje, além de ensinar artes marciais, Josemar precisa conciliar os treinos com o trabalho e a rotina da família. As aulas começam às 20h, duas vezes por semana, mas a preparação começa bem antes. Ele trabalha no Centro do Rio e, ao chegar em casa, por volta das 18h, aproveita o tempo para ajudar nos cuidados com os filhos e com a casa, junto com a esposa.

“Quando a gente voltou a treinar, minha esposa estava grávida. E eu fui adaptando os horários. Eu trabalho no Centro do Rio, [...] e chego aqui em casa por volta de 18 horas. É o tempo que eu dou apoio para eles e a gente inicia as atividades aqui”, explicou.

Mesmo sem cobrar pelas aulas, Josemar estabeleceu regras para quem participa dos treinos. Disciplina e respeito são obrigatórios dentro e fora do tatame. Para as crianças, há ainda uma exigência: manter um bom desempenho na escola.

Para o professor, os valores desenvolvidos por meio do esporte podem ajudar os alunos a alcançar objetivos e sonhos. Mais do que formar lutadores, a proposta é contribuir para a formação de pessoas.

“A prática do esporte melhora bastante o rendimento, inclusive na parte escolar, por eu cobrar disciplina. Não sei se eles gostam de estudar, mas termina melhorando. Porque ele sabe que vai ser cobrado aqui, vai ser chamado à atenção. [...] Tem o momento da brincadeira, da bagunça, que eu brinco junto com eles, mas é o tempo todo disciplina, guiando e conversando sobre a vida, sobre as dificuldades da vida, sobre não é porque a gente está numa situação de maior dificuldade que a gente pode deixar de crescer, primeiro, com os estudos”, explicou.

A cobrança, segundo Josemar, faz parte daquilo que ele acredita ser uma das principais funções do esporte: ajudar na formação de pessoas.

Josemar explicou que a prática do esporte colabora para o rendimento escolar de crianças e na disciplina | Foto: Layla Mussi

No Jiu-Jitsu, ter uma boa base é fundamental para manter o equilíbrio e aplicar os golpes. Para Josemar, porém, esse fundamento ultrapassa o tatame. A arte marcial também pode dar aos praticantes a base necessária para enfrentar as dificuldades da vida, com respeito, disciplina e resiliência.

“O respeito é muito importante, respeitar o próximo, é saber respeitar, ter disciplina e resiliência. A vida vai ter muitas dificuldades para nós, mas não por isso a gente tem que se vitimizar. Eu acho que é isso, disciplina, respeito e resiliência o tempo todo, é o principal foco que eu tenho aqui”, disse.

Crianças e adultos recebem ensinamento esportivos gratuito graças a Josemar | Foto: Divulgação

Com esse pensamento e, claro, com os ensinamentos do esporte, o professor de Jiu-Jitsu abriu as portas para que o jovem Andrey Silva, de 19 anos, pudesse começar na modalidade e participar de competições. Mesmo atualmente treinando em outra instituição, o jovem mantém o carinho e o companheirismo com o professor que o iniciou no esporte.

“Fico feliz em ver que o aluno está participando de competições, tentando e querendo evoluir dentro da arte marcial. Isso me traz uma satisfação absurda, ver uma criança pequenininha que não sabia nem fazer um chute, uma flexão direito, não conseguia, e ver a evolução dele. Isso não tem preço, ver algo assim. Não tem preço ver um jovem crescer e se tornar um adulto”, disse o professor.

A história de Andrey é um dos exemplos do impacto que Josemar busca provocar por meio do esporte. Mais do que ensinar técnicas de luta, ele procura transmitir aos alunos valores que possam acompanhá-los dentro e fora do tatame.





Morganti x Ju-Jitsu

As duas modalidades são comuns dentro do esporte, mas o que as difere é justamente a maneira como ocorre o embate entre os competidores.

O professor Josemar explicou que o Morganti Ju-Jitsu possui três fases: a traumatizante, que envolve socos e chutes; a desequilibrante; e o combate no chão.

Já o Jiu-Jitsu é mais focado na luta no solo. A disputa começa em pé, passa pela fase de desequilíbrio e termina no chão.

Ambas as modalidades são comuns no Brasil | Foto: Layla Mussi

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