São Gonçalo faz abertura oficial da campanha Outubro Rosa na próxima terça-feira

O Espaço Rosa vai realizar a abertura da Campanha Outubro Rosa em São Gonçalo na próxima terça-feira (6), a partir das 10h. A ação vai contar com palestra de conscientização e serviços extras para os pacientes. Completando a campanha de maior mobilização na área da saúde, a unidade ainda realizará um dia de exames extras para as pacientes que aguardam na fila de espera da Central de Regulação da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo.

A Campanha Outubro Rosa foca na prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Por isso, a equipe do Espaço Rosa Rosa vai fazer palestra sobre prevenção, exames, tratamentos e vai tirar dúvidas sobre o assunto na sala de espera. No mesmo dia, as pacientes também poderão participar de terapias alternativas como cromoterapia e auriculoterapia, além de massagem e atividades de autocuidado.

“Pensamos em oferecer um dia diferenciado para as pacientes. Informação e cuidado nunca são demais. A intenção é orientar na sala de espera e esperamos que a conscientização seja retransmitida para a família. A palestra vai destacar a importância do autoexame das mamas, da realização periódica da mamografia e do preventivo, que rastreiam os cânceres de mama e do colo do útero”, opinou Leandro Delatorre, diretor do Espaço Rosa.

No sábado, dia 17, o Espaço Rosa abrirá agenda exclusiva para mutirão dos exames de ultrassonografia mamária e transvaginal, mamografia e preventivo para pacientes que aguardam na fila da Central de Regulação da Secretaria de Saúde.

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Regulação

Para dar entrada na fila da Central de Regulação para a realização dos exames, as pacientes podem procurar qualquer unidade de saúde mais próxima de sua residência com o pedido médico do SUS, comprovante de residência de, no máximo, três meses; cartão do SUS, identidade e CPF. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço.

É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. Os gonçalenses também devem salvar o número (21) 3195-5198 da Central de Regulação em seus telefones. A Central pode entrar em contato via whatsapp para agendar consultas. As mensagens são automáticas e podem chegar a qualquer hora do dia, inclusive de madrugada.

O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado.