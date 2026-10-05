Câmara dos Deputados abre concurso com salários de até R$ 32 mil; confira vagas

As provas serão realizadas nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal - Foto: Divulgação

As provas serão realizadas nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal - Foto: Divulgação

A Câmara dos Deputados abriu um novo concurso público para a carreira de analista legislativo. O edital prevê 66 vagas imediatas, além de 118 oportunidades para cadastro de reserva. Os salários iniciais podem chegar a R$ 32.070,88.

As vagas são destinadas a profissionais com nível superior em 11 especialidades e a lotação será em Brasília. Entre as áreas contempladas estão comunicação social, documentação e informação legislativa, engenharia, museologia e registro dos trabalhos parlamentares.

Há oportunidades para jornalistas, relações-públicas, arquivistas, bibliotecários, museólogos e engenheiros de diferentes especialidades.

As inscrições serão realizadas entre 15 de outubro e 17 de novembro, exclusivamente pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do concurso. A taxa de inscrição será de R$ 130. Clique aqui para acessar o edital completo.

Provas serão aplicadas em todo o país

Uma das facilidades para os candidatos é que as provas serão realizadas nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. Dessa forma, os concorrentes não precisarão viajar até Brasília para participar da etapa de avaliação. A seleção terá prova objetiva e prova discursiva, previstas para serem aplicadas no dia 17 de janeiro de 2027.

As avaliações deverão abordar conhecimentos gerais e conteúdos específicos de cada especialidade. Entre as disciplinas básicas previstas estão Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Administração Pública, Regimento Interno da Câmara dos Deputados, além de conteúdos relacionados a tecnologia da informação e análise de dados.

Para as vagas da área de comunicação, o edital prevê ainda conhecimentos específicos relacionados à atuação profissional, incluindo comunicação pública, assessoria de imprensa, produção de conteúdo, planejamento de comunicação e gestão da imagem institucional.

Estabilidade e remuneração

Além dos salários iniciais de até R$ 32.070,88, o concurso oferece a possibilidade de ingresso no quadro efetivo da Câmara dos Deputados.

Os aprovados irão atuar em atividades técnicas e especializadas de apoio ao funcionamento do Poder Legislativo.

Cronograma do concurso da Câmara dos Deputados

5 de outubro de 2026: divulgação das regras para o sorteio das vagas reservadas;

8 de outubro de 2026: realização do sorteio das vagas reservadas;

14 de outubro de 2026: divulgação do resultado final do sorteio;

15 a 23 de outubro de 2026: período para solicitar isenção da taxa de inscrição;

15 de outubro a 17 de novembro de 2026: período de inscrições;

19 de novembro de 2026: prazo final para pagamento da taxa;

22 de dezembro de 2026: consulta aos locais de prova;

17 de janeiro de 2027: aplicação das provas objetiva e discursiva;

19 a 22 de janeiro de 2027: divulgação dos gabaritos preliminares;

18 de fevereiro de 2027: divulgação do resultado das provas objetivas;

9 de abril de 2027: divulgação do resultado provisório das provas discursivas;

30 de abril de 2027: divulgação do resultado final do concurso.