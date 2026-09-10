Niterói promove 5ª Caminhada e Corrida Longevidade neste domingo (13) em Piratininga

Iniciativa busca estimular a prática de atividades físicas e proporcionar um momento de saúde, bem-estar e convivência - Foto: Divulgação

Iniciativa busca estimular a prática de atividades físicas e proporcionar um momento de saúde, bem-estar e convivência - Foto: Divulgação

Cerca de 2,5 mil pessoas são esperadas para a quinta edição da Caminhada e Corrida Longevidade, que será promovida neste domingo (13), em Piratininga, na Região Oceânica. Com percurso de 4 quilômetros, o evento terá concentração a partir das 7h e largada às 8h, na Praça Luiz Gomes da Silva, antiga Praça do Toboágua.

Voltada prioritariamente para pessoas com mais de 60 anos que participam do projeto Niterói 60Up, a iniciativa busca estimular a prática de atividades físicas e proporcionar um momento de saúde, bem-estar e convivência. O percurso terá largada e chegada na Praça Luiz Gomes da Silva.

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As inscrições estão sendo realizadas ao longo desta semana diretamente nos núcleos do Niterói 60Up, durante as aulas. Os alunos podem se inscrever nos próprios núcleos e recebem um kit com camisa, numeração e bolsa para participar do evento.

“Mais do que incentivar a prática de atividade física, a Caminhada e Corrida Longevidade é um momento de convivência, participação e ocupação da cidade pelas pessoas idosas. Queremos estimular um envelhecimento cada vez mais ativo, com saúde, autonomia e qualidade de vida, mostrando que Niterói é uma cidade que valoriza e cria oportunidades para a sua população 60+”, destaca o secretário municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, José Antonio Fernandez, o ZAF.

Confira os núcleos do Niterói 60Up:

Campo de São Bento – Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n – Icaraí

Engenho do Mato – Avenida Irene Lopes Sodré, s/n – Engenho do Mato

Engenhoca – Praça Vereador Jose Vicente Socerto, 618 – Engenhoca

Hortifruti – Avenida Marquês do Paraná, 312 – Centro

Horto de Itaipu – Rua Doutor Pálvaro da Silva, 852 – Itaipu

Horto do Barreto – Rua Doutor Luiz Palmier, s/n – Barreto

Horto do Fonseca – Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca

Ilha da Conceição – Rua Jornalista Sardo Filho – Ilha da Conceição

Largo da Batalha – Estrada Washington Luís – Sapê

Largo do Marrão – Rua João Pessoa – Santa Rosa

Maria Paula – Praça Tancredo Neves

Praça do Ingá – Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, s/n – Ingá

Praia de Icaraí – Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, s/n – Ingá

Praia de Piratininga – Avenida Almirante Tamandaré, s/n – Piratininga

Preventório – Avenida Prefeito Silvio Picanço, s/n – Charitas

Rio do Ouro – Estrada da Paciência, s/n – Rio do Ouro

Santa Bárbara – Rua Hélio Mattos, s/n – Santa Bárbara

São Francisco – Rua Gen. Rondon, 279 – São Francisco

São Lourenço – Rua Benjamin Constant, s/n – Fonseca

Vital Brasil – Rua Maestro José Botelho, s/n – Santa Rosa

Bairro Chic – Praça Guadalajara, s/n (próximo ao restaurante Amarelinho)

Ponta d’Areia – Praça Vitorino (ao lado do Posto de Saúde)

Praça do Badu – Estrada Caetano Monteiro, 820 (ao lado do DPO)

Praça do Descobrimento – Rua Desembargador Leopoldo Muylaert, s/n – Piratininga (próximo ao número 188)

Riodades – Praça Carlos Magaldi, s/n – Fonseca (próximo ao Condomínio Eldorado)

Serviço – 5ª Caminhada e Corrida Longevidade

Data: domingo, 13 de setembro de 2026

Concentração: 7h

Largada: 8h

Local: Praça Luiz Gomes da Silva (antiga Praça do Toboágua)

Endereço: Avenida Almirante Tamandaré – Piratininga, Niterói