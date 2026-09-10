Niterói entra em estágio de atenção por previsão de chuva forte e raios

A cidade de Niterói entrou em estágio de atenção às 10h35 desta quinta-feira (10) devido à previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios. O alerta foi divulgado pelo Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói.

De acordo com o órgão, as condições meteorológicas podem provocar quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes pontos da cidade.

A Defesa Civil permanece em monitoramento e informou que novos comunicados serão divulgados caso haja necessidade, de acordo com a atualização das condições meteorológicas.

Leia também:

Semana do Cinema começa hoje com ingressos a partir de R$ 10; veja como aproveitar em São Gonçalo e Niterói

Niterói vai receber quatro potências mundiais na Finalíssima de Futsal 2026





Recomendações

Durante a ocorrência de chuva forte e raios, a população deve ficar atenta às orientações das autoridades e evitar situações que possam aumentar o risco de acidentes, especialmente em áreas abertas ou próximas a árvores e estruturas que possam ser atingidas pelo vento.

Moradores de regiões sujeitas a alagamentos, quedas de árvores ou outros transtornos também devem acompanhar os comunicados oficiais e evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de chuva mais intensa.

Em caso de emergência, a Defesa Civil de Niterói pode ser acionada pelos telefones 199 ou 2620-0199. A orientação é que os moradores acompanhem os canais oficiais da Defesa Civil para receber novas informações sobre a evolução do tempo e possíveis mudanças no estágio de monitoramento.