Mulher acusada de matar marido e cortar partes íntimas dele é presa; vídeo

A prisão foi realizada por agentes da 75ª DP (Rio do Ouro), com apoio de policiais da 118ª DP (Araruama) - Foto: Reprodução

A prisão foi realizada por agentes da 75ª DP (Rio do Ouro), com apoio de policiais da 118ª DP (Araruama) - Foto: Reprodução

Uma mulher que estava foragida da Justiça por suspeita de matar o companheiro a facadas foi presa na manhã desta quarta-feira (9), em Araruama, na Região dos Lagos. Ela foi localizada por policiais na localidade da Fazendinha, por volta das 6h40.

A prisão foi realizada por agentes da 75ª DP (Rio do Ouro), com apoio de policiais da 118ª DP (Araruama), após um trabalho de investigação para localizar a acusada.

O crime aconteceu em 7 de junho de 2021, na Rua Manoel da Costa, no Barro Vermelho, em São Gonçalo. Segundo a Polícia Civil, a mulher atacou o então companheiro, André Oliveira Santos, com diversos golpes de faca. Depois, mutilou as partes íntimas da vítima. A motivação do crime não foi divulgada.

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Faca foi encontrada em caixa-d’água

Durante as investigações, os policiais localizaram a faca usada no crime dentro de uma caixa-d’água, na área externa da residência onde o casal morava.





Divulgação

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De acordo com a Polícia Civil, a própria acusada auxiliou os agentes na localização da arma.

Após ser presa, a mulher foi levada para a 75ª DP e, posteriormente, encaminhada ao sistema prisional. Ela permanece à disposição da Justiça e responde por homicídio qualificado.