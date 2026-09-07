Acadêmicos do Cubango escolhe hino oficial para o Carnaval 2027

Cubango apresentará um enredo dedicado a Tia Preta, nome pelo qual ficou conhecida Francina da Silva Soares, uma das figuras mais importantes da história da agremiação, fundadora e presidente da Ala das Baianas - Foto: Divulgação/Acadêmicos do Cubango

Cubango apresentará um enredo dedicado a Tia Preta, nome pelo qual ficou conhecida Francina da Silva Soares, uma das figuras mais importantes da história da agremiação, fundadora e presidente da Ala das Baianas - Foto: Divulgação/Acadêmicos do Cubango

O G.R.E.S. Acadêmicos do Cubango já tem o samba-enredo que vai conduzir a escola no Carnaval de 2027. Em uma grande final realizada na histórica quadra da agremiação, na Rua Noronha Torrezão em Niterói, o Samba 13, de autoria de Gegê Fernandes, Sílvio Mesquinta, Sandro Compositor, Porkinho, César Nascimento e Oscar Bessa foi escolhido como o hino oficial da Verde e Branca para o próximo desfile.

A decisão aconteceu após uma disputa acirrada entre quatro parcerias finalistas. Com a escolha, a obra vencedora passa a ser responsável por dar voz ao enredo que o Cubango levará à avenida no Carnaval do próximo ano.

O resultado foi celebrado por integrantes e segmentos da escola, que agora iniciam uma nova etapa da preparação para o desfile. objetivo da escola, que desde o fim do Carnaval, está sob gestão da ex-porta bandeira da verde e branca Patrícia Cunha, que voltou à presidência com a missão de recolocar a agremiação na Série Ouro da Marquês de Sapucaí.

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Escola homenageará Tia Preta

Para o próximo carnaval, o Acadêmicos do Cubango apresentará um enredo dedicado a Tia Preta, nome pelo qual ficou conhecida Francina da Silva Soares, uma das figuras mais importantes da história da agremiação.

Fundadora e presidente da Ala das Baianas, Tia Preta é reconhecida como um dos grandes baluartes do Cubango e símbolo da resistência e da identidade da escola.

A escolha da personagem como tema do desfile coloca no centro da narrativa uma mulher cuja trajetória está diretamente ligada à construção da história da agremiação. A homenagem também valoriza a memória dos personagens que ajudaram a manter vivas as tradições do samba e do próprio Cubango ao longo dos anos.

Assim, o Samba 13 terá a missão de transformar em versos a trajetória de Tia Preta e ajudar a escola a apresentar na avenida um carnaval marcado pela memória, pela ancestralidade e pela celebração de um de seus maiores símbolos.

Com o samba-enredo definido, o Acadêmicos do Cubango avança na construção do Carnaval de 2027, que terá Tia Preta como personagem central e sua história como inspiração para o desfile da Verde e Branca.