Tigres faz proposta de R$ 41 milhões por Arthur Cabral, do Botafogo

Hakim Ziyech, atacante marroquino deve reforçar o elenco e pode ser o substituto de Cabral - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Hakim Ziyech, atacante marroquino deve reforçar o elenco e pode ser o substituto de Cabral - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Tigres, do México, apresentou uma proposta de US$ 8 milhões, cerca de R$ 41 milhões, para contratar o atacante Arthur Cabral, do Botafogo. O clube carioca avalia a oferta e ainda não definiu se irá liberar o jogador nesta janela de transferências.

Apesar do interesse dos mexicanos, o Botafogo considera Arthur Cabral uma peça importante do elenco e entende que seria necessário encontrar uma reposição antes de concretizar uma eventual saída. O prazo curto para movimentações no mercado, no entanto, pode dificultar a operação, já que a janela de transferências se encerra na próxima sexta-feira (11).

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Arthur Cabral chegou ao Botafogo em junho de 2025 e tem contrato com o clube até o fim de 2028. Desde então, o centroavante disputou 66 partidas pelo Alvinegro, marcou 14 gols e deu quatro assistências.

Nesta janela, o Botafogo já anunciou o zagueiro Arthur Chaves e encaminhou a contratação do atacante marroquino Hakim Ziyech, de 33 anos. O jogador deve chegar ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (8) para realizar os procedimentos necessários antes da assinatura do contrato.

A diretoria alvinegra segue de olho no mercado e precisa avaliar os prós e contras de uma possível negociação. Caso aceite a proposta do Tigres, o clube terá pouco tempo para encontrar um substituto para Arthur Cabral antes do fechamento da janela.