Feriado sem churrasco: adolescente é apreendida com 22 peças de picanha furtadas em Nova Iguaçu

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida após ser flagrada com 22 peças de picanha bovina que teriam sido furtadas de um supermercado no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu neste domingo (6), durante uma ação da Operação Segurança Presente.

Segundo as informações, os agentes realizavam patrulhamento pela região quando foram alertados por um fiscal do estabelecimento sobre o furto. A loja fica localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto.

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Durante a abordagem, os policiais encontraram com a adolescente, além das 22 peças de picanha, um pote de creme de avelã e dois talcos infantis. Ao todo, foram recuperados 25 produtos, avaliados em quase R$ 3 mil.

A jovem foi encaminhada para a 52ª DP (Nova Iguaçu). Após os procedimentos, ela foi liberada e entregue ao responsável legal.