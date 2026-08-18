Justiça determina soltura de aposentado preso em São Gonçalo

Emanoel Gonçalves Capacia, de 77 anos, deverá retornar para casa ainda nesta terça-feira (18) - Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Emanoel Gonçalves Capacia, de 77 anos, deverá retornar para casa ainda nesta terça-feira (18) - Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

A Justiça determinou a soltura do aposentado Emanoel Gonçalves Capacia, de 77 anos, na noite dessa segunda-feira (17). O idoso havia sido preso em uma ação da Polícia Civil contra uma perfumaria no bairro Amendoeira, em São Gonçalo.

A 3ª Vara Criminal do município foi a responsável por expedir o alvará, depois da revogação da prisão preventiva. O retorno para casa está previsto para acontecer nesta terça-feira (18).

O aposentado havia sido preso na última sexta-feira (14), durante uma ação da 72ª DP (São Gonçalo) que apurava a venda clandestina de medicamentos controlados e anabolizantes na perfumaria.

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Após a Justiça rever a medida, foi expedido um alvará de soltura. A decisão foi assinada digitalmente pela juíza Simone Ferraz Holmes, e determina que a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, liberte Emanoel, desde que não exista outra razão legal para manter a prisão.

Relembre o caso

Emanoel foi preso na última sexta-feira (14), em São Gonçalo, durante uma ação da Polícia Civil que apreendeu medicamentos, anabolizantes e outros produtos irregulares em uma perfumaria no Largo do Quelinho, no bairro Amendoeira. A família de Emanoel Gonçalves Capacia, morador do Jardim Tiradentes, contestou a prisão e afirmou que à ocasião ele apenas ajudava o proprietário do estabelecimento, que está em tratamento contra o câncer.

Ele foi conduzido à 72ª DP (Mutuá). Na delegacia, ele entrou em contato com o proprietário da perfumaria. A família informou que tomou conhecimento do ocorrido por terceiros.

“A única ligação que meu pai pode fazer no momento da prisão foi para o dono da loja, que o respondeu que não iria comparecer. Só soubemos dos fatos bem depois, por boatos de pessoas do bairro”, explicou Pedro Paulo, filho do idoso.



Sem contato com Emanoel desde então, a preocupação dos familiares era em relação à sua saúde debilitada, pois sofre de pressão alta.

