Família afirma que aposentado de 77 anos foi preso por engano em operação contra medicamentos ilegais em São Gonçalo

Um aposentado de 77 anos foi preso na última sexta-feira (14), em São Gonçalo, durante uma ação da Polícia Civil que apreendeu medicamentos, anabolizantes e outros produtos irregulares em uma perfumaria no Largo do Quelinho, no bairro Amendoeira. A família de Emanoel Gonçalves Capacia, morador do Jardim Tiradentes, contesta a prisão e afirma que à ocasião ele apenas ajudava o proprietário do estabelecimento, que está em tratamento contra o câncer.

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“O dono da perfumaria, até então muito amigo, está fazendo tratamento de câncer. Quando precisava ir ao médico para fazer o tratamento, meu pai abria a perfumaria para ele. [...] Como meu pai iria ter conhecimento de todas as irregularidades desse estabelecimento se não trabalhava lá? Ele apenas abria a loja e atendia os clientes que chegavam”, disse o filho do aposentado, Pedro Paulo Capacia.

Após a prisão, Emanoel foi conduzido à 72ª DP (Mutuá). Na delegacia, ele entrou em contato com o proprietário da perfumaria. A família informou que tomou conhecimento do ocorrido por terceiros.

“A única ligação que meu pai pode fazer no momento da prisão foi para o dono da loja, que o respondeu que não iria comparecer. Só soubemos dos fatos bem depois, por boatos de pessoas do bairro”, explicou Pedro Paulo.

Sem contato com Emanoel desde sexta-feira, a preocupação dos familiares é em relação a saúde debilitada dele, que sofre de pressão alta.

“Meu pai continua preso no presídio em Benfica. Agora, pela manhã, junto com a advogada vamos tentar mais uma forma de reverter essa situação, com as medidas cabíveis. [...] Não temos contato pessoalmente com ele até hoje. Somente advogado. Estamos arrasados com isso tudo. Imaginar que esse homem íntegro está preso indevidamente. Dias em condições difíceis, sem contato, precisando dos remédios dele”, acrescentou.

Os filhos Pedro Paulo, Andrea e Flávia Oliveira Capacia não têm contato com o pai desde sexta-feira (14) | Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

A reportagem de O SÃO GONÇALO entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que quando os agentes chegaram ao estabelecimento, o idoso se apresentou como o responsável pelo local. "De acordo com a 72ª DP (São Gonçalo), durante a ação de inteligência, o homem foi localizado no estabelecimento irregular e se apresentou como responsável pelo local e pela venda dos produtos ilícitos durante a ausência do proprietário. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante."

O caso segue em investigação.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca