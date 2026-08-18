Niterói reforça ordenamento urbano com retirada de mais de 500 veículos abandonados

Somente em 2026, mais de 200 vagas e áreas de calçada já foram recuperadas - Foto: Divulgação

Somente em 2026, mais de 200 vagas e áreas de calçada já foram recuperadas - Foto: Divulgação

Mais de 500 veículos em situação de abandono já foram retirados das ruas de Niterói pela Prefeitura desde 2025. A iniciativa integra o trabalho permanente da NitTrans no ordenamento do espaço público e também contribui para a prevenção de problemas sanitários, uma vez que automóveis deteriorados podem se transformar em pontos de acúmulo de lixo, água parada e abrigo para insetos e roedores.

Somente em 2026, mais de 200 vagas e áreas de calçada já foram recuperadas. A fiscalização mais recente aconteceu no Engenho do Mato, em uma ação conjunta da NitTrans com o 12º BPM. Durante a operação, cinco veículos foram removidos para o depósito por apresentarem características de abandono, enquanto outros três foram retirados pelos próprios proprietários, totalizando oito carros a menos nas ruas.

Leia também:

Morre atriz Laura Cardoso, aos 98 anos

Anvisa aprova dois novos medicamentos injetáveis à base de semaglutida





A identificação considera sinais como ferrugem, vidros quebrados, pneus arriados, danos na carroceria, deterioração da estrutura e acúmulo de sujeira. Além de ocuparem espaços destinados à circulação e ao estacionamento regular, veículos nessas condições podem favorecer a concentração de resíduos e a proliferação de animais e insetos, com impactos sobre a saúde e a qualidade do ambiente urbano.

Para o presidente da NitTrans, Nelson Godá, a atuação contribui para que o espaço público permaneça organizado, seguro e adequado à população.

“A retirada de um veículo abandonado vai muito além da liberação de uma vaga. Estamos falando de cuidar do espaço público e evitar que esses automóveis se transformem em pontos de descarte de lixo ou abrigo para insetos e roedores. A fiscalização é contínua e acontece a partir do monitoramento das ruas e também das demandas apresentadas pela própria população. É um trabalho que contribui para uma cidade mais organizada, segura e saudável”, explica Nelson Godá.

As ações são realizadas a partir da identificação de veículos que apresentam características de abandono. Após os procedimentos de fiscalização e notificação previstos, os automóveis que não são regularizados podem ser removidos para o depósito.

Características de um veículo abandonado (elegíveis a serem rebocados):

Deterioração: Apresentar sinais de decomposição da carroceria e partes removíveis, como mais de dois pneus arriados.

Danos visíveis: A carroceria pode estar com sinais de colisão, vandalismo ou depreciação voluntária, mesmo que coberto por uma capa sintética.

Vidros quebrados: quebra dos vidros como indicativo de abandono.

A população também pode contribuir com o trabalho da Prefeitura informando possíveis casos de veículos abandonados pelo aplicativo Colab. As informações ajudam as equipes a identificar pontos que precisam de intervenção e ampliam o alcance das ações de fiscalização.

Os carros abandonados são levados para um dos pátios: Avenida Central Ewerton Xavier, número 3345, Serra Grande (Itaipu) ou na Rua Desidério de Oliveira, S/N – Centro. A maneira mais fácil de verificar pra onde o veículo foi removido é pelo site do pátio: https://niteroi-admpatios.brtecsistemas.com.br/consultaVeiculo. Os proprietários têm até 60 dias para providenciar a regularização e a retirada do pátio. Caso não faça, o veículo pode ir a leilão.