Polícia Civil prende 'PQD', uma das principais lideranças do CV no RJ

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, nesta terça-feira (18), um dos principais líderes armados do Comando Vermelho na Zona Sudoeste do Rio. Pierre Sá da Silva, conhecido como "PQD", integra um grupo armado da facção e é responsável por coordenar ações voltadas à expansão territorial do grupo, além de exercer a função de frente de bocas de fumo nas comunidades da Gardênia Azul e da Cidade de Deus.

A captura ocorreu na comunidade da Gardênia Azul, apontada como o principal reduto do criminoso e utilizada para o planejamento e a coordenação de suas atividades criminosas. Durante a abordagem, o criminoso atacou os policiais, foi ferido e socorrido para uma unidade de saúde. Com ele, foi apreendido uma pistola.

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Na mesma ação, um segundo integrante da quadrilha de "PQD", que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, também foi capturado.

As investigações revelaram que o preso integrava a chamada "Equipe Astro" e era um dos principais homens de guerra da facção. Ele exercia papel de liderança armada e atuava diretamente na mobilização de criminosos, na coordenação de ataques e no planejamento de ações violentas voltadas à expansão territorial do grupo na Zona Sudoeste.

Entre as recentes ofensivas das quais o criminoso participou estão as disputas territoriais em Curicica, Camorim e na comunidade Asa Branca, além da articulação de sucessivas tentativas de invasão da comunidade de Rio das Pedras, região considerada estratégica pela organização criminosa.

A ação faz parte da Operação Contenção, uma ofensiva estratégica do Governo do Estado para conter e combater o avanço territorial do Comando Vermelho. O principal objetivo é desarticular as estruturas financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. Até o momento, mais de 375 criminosos foram capturados e outros 138 foram neutralizados em confronto. Também foram apreendidas cerca de 482 armas, sendo 191 fuzis, além de mais de 51 mil munições.