Patrícia Acioli: 15 anos após assassinato, Movimento de Mulheres de São Gonçalo relembra sua atuação - Foto: Reprodução

Patrícia Acioli: 15 anos após assassinato, Movimento de Mulheres de São Gonçalo relembra sua atuação - Foto: Reprodução

Quinze anos após o assassinato da juíza Patrícia Acioli, a magistrada continua sendo lembrada pelo Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG). A entidade destaca a trajetória da juíza no município e sua atuação no enfrentamento à violência e na defesa dos direitos humanos.

Patrícia Acioli foi assassinada em 11 de agosto de 2011, aos 47 anos, quando chegava em casa, em Piratininga, Niterói. Na época, era titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. O crime resultou na condenação de 11 policiais militares.

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Para o MMSG, a trajetória da juíza se relaciona diretamente com a atuação da entidade, que trabalha no enfrentamento às violências contra mulheres, crianças e adolescentes e na defesa de políticas públicas e da rede de proteção.

“Relembrar Patrícia Acioli é reafirmar que o enfrentamento à violência contra as mulheres exige coragem, compromisso e uma rede de proteção fortalecida. Sua trajetória nos ensina que não podemos nos calar diante da violência e das injustiças. Manter sua memória viva é também fortalecer a luta por uma sociedade na qual todas as mulheres possam viver com dignidade, segurança e liberdade”, afirmou a gestora do MMSG, Marisa Chaves.

Fundado em 1989, o MMSG atua na defesa dos direitos de mulheres, crianças e adolescentes e no enfrentamento às diferentes formas de violência.

A atuação de Patrícia Acioli também é lembrada nesta semana em uma programação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com atividades culturais e uma exposição sobre a magistrada.

O O São Gonçalo publicou, no último domingo (9), uma reportagem sobre a 2ª Mostra Patrícia Acioli, realizada pela Cátedra Patrícia Acioli, vinculada ao Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ. A programação inclui a exposição imersiva “Patrícia” e o lançamento do Observatório do Feminicídio do Estado do Rio de Janeiro.