Custo da cesta básica cai em 26 capitais; Rio tem quinta maior redução

A queda dos preços foi influenciada principalmente pela redução no valor de produtos como batata, tomate e café em pó - Foto: Divulgação/ Valter Campanato/ Agência Brasil

A queda dos preços foi influenciada principalmente pela redução no valor de produtos como batata, tomate e café em pó - Foto: Divulgação/ Valter Campanato/ Agência Brasil

O preço da cesta básica caiu em 26 das 27 capitais brasileiras em julho, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O Rio de Janeiro registrou a quinta maior redução do país, com queda de 7,12% em relação a junho.

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As maiores baixas foram registradas em Natal (-7,95%), Maceió (-7,87%), Belo Horizonte (-7,44%) e Palmas (-7,38%). São Luís foi a única capital onde a cesta ficou mais cara, com alta de 0,30%.

No Rio, o valor da cesta chegou a R$ 855,37, deixando a capital fluminense com o quarto maior preço do país. São Paulo liderou o ranking, com R$ 915,01, seguida por Cuiabá (R$ 881,27) e Florianópolis (R$ 860,73).

A queda dos preços foi influenciada principalmente pela redução no valor de produtos como batata, tomate e café em pó.

Apesar da baixa em julho, a cesta básica ficou mais cara em 22 capitais na comparação com o mesmo mês de 2025. No acumulado de janeiro a julho de 2026, houve aumento em todas as 27 capitais.

Com a redução dos preços, o trabalhador também precisou de menos tempo para comprar os produtos básicos. Em julho, foram necessárias, em média, 100 horas e 24 minutos de trabalho, contra 105 horas e 51 minutos em junho.

Com base no valor da cesta básica mais cara do país, registrada em São Paulo, o Dieese calcula que o salário mínimo necessário para suprir as despesas básicas de uma família deveria ser de R$ 7.687,01, equivalente a 4,74 vezes o valor do salário mínimo atual, de R$ 1.621.