Aulas do Ensino Superior e técnico foram canceladas no RJ por causa do fortes ventos
Meteorologistas informaram que os ventos podem ultrapassar 90 km/h na Região Metropolitana
Instituições de ensino municipais, técnico e superiores cancelaram as aulas nesta sexta-feira (7). A medida foi tomada em função dos fortes ventos que podem atingir o Estado, a previsão é que na Região Metropolitana os ventos cheguem a 90km/h.
Além da Prefeitura de Niterói, o Governo do Estado também havia informado sobre a suspensão das aulas. Pouco depois, outros 13 municípios adotaram a mesma determinação.
Leia também:
Defesa Civil de Niterói emite aviso de ventos fortes para esta sexta-feira (07)
Governo do Rio alerta para ventos moderadas a muito fortes nesta sexta
As aulas e atividades escolares nas instituições de ensino técnico e superiores, como o IFRJ, a Rede Ceja, Cederj, Faetec, Colégio Pedro II, CAp-UFRJ e a UERJ, também foram canceladas.
Meteorologistas informaram que os ventos podem ultrapassar 90 km/h na Região Metropolitana, enquanto na Costa Verde podem chegar a mais de 100 km/h.