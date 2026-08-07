Aulas do Ensino Superior e técnico foram canceladas no RJ por causa do fortes ventos

Instituições de ensino municipais, técnico e superiores cancelaram as aulas nesta sexta-feira (7). A medida foi tomada em função dos fortes ventos que podem atingir o Estado, a previsão é que na Região Metropolitana os ventos cheguem a 90km/h.

Além da Prefeitura de Niterói, o Governo do Estado também havia informado sobre a suspensão das aulas. Pouco depois, outros 13 municípios adotaram a mesma determinação.

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As aulas e atividades escolares nas instituições de ensino técnico e superiores, como o IFRJ, a Rede Ceja, Cederj, Faetec, Colégio Pedro II, CAp-UFRJ e a UERJ, também foram canceladas.

Meteorologistas informaram que os ventos podem ultrapassar 90 km/h na Região Metropolitana, enquanto na Costa Verde podem chegar a mais de 100 km/h.