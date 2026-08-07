Niterói suspende aulas de rede municipal por previsão de ventos fortes nesta sexta (7)

Prefeitura quer diminuir impactos e o número de pessoas nas ruas - Foto: Divulgação

Prefeitura quer diminuir impactos e o número de pessoas nas ruas - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói informou, por volta de 1h, que as aulas da rede municipal de ensino estão suspensas, nesta sexta-feira (7/8), devido à previsão de ventos fortes. A medida preventiva tem como objetivo garantir a segurança de alunos, professores e demais profissionais da educação.

A prefeitura orienta ainda que as pessoas evitem deslocamentos para atividades que possam ser realizadas em outros dias, principalmente após às 12h desta sexta-feira. De acordo com os órgãos de monitoramento meteorológico, há possibilidade de impactos na cidade como queda de árvores, destelhamentos e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A Prefeitura e a Defesa Civil seguem monitorando as condições meteorológicas e divulgarão novas informações, caso necessário.

A Defesa Civil de Niterói orienta a população a adotar as seguintes medidas de segurança:

● Não permanecer embaixo de árvores ou coberturas metálicas;

● Procurar um local seguro;

● Evitar áreas sujeitas ao desprendimento de itens suspensos, como cabos elétricos, outdoors e andaimes;

● Caso seja imprescindível transitar pelas vias públicas, redobrar a atenção;

● Não praticar esportes ao ar livre, especialmente no mar.

Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelos telefones 199 ou (21) 2620-0199.