Defesa Civil emite alerta severo para ventos moderados a fortes

O alerta foi emitido no fim da madrugada desta quarta-feira (5) - Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

O alerta foi emitido no fim da madrugada desta quarta-feira (5) - Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Moradores do Rio de Janeiro receberam um “alerta severo” sobre ventos moderados a fortes no celular no final da madrugada desta quarta-feira (5). Os ventos podem chegar a 76 km/h.

O texto do alerta informava: “Defesa Civil: alerta de vento forte na cidade do Rio nas próximas horas. Cidade no Estágio 2. Evite árvores, estruturas metálicas - 5/8 . Emergências 199, 193”.

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O novo aviso acontece uma semana depois de um vendaval causar a morte de 3 pessoas no estado. Contudo, a previsão para as rajadas de vento nesta quarta não são tão fortes quanto as do dia 29, quando a velocidade dos ventos chegou a 105 km/h.

Por volta das 19h desta quarta-feira (4), o município do Rio de Janeiro entrou no Estágio 2 em razão da previsão de uma uma ventania. De acordo com o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), os ventos mais fortes estão previstos para ocorrer entra a manhã e a tarde, especialmente na Zona Oeste e em regiões litorâneas da cidade.

O atual estágio 2, é o segundo nível de uma escala de 5 e aponta para riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

O Alerta Rio informou que os ventos podem variar entre 18,5 km/h e 51,9 km/h, mas pode acontecer entre 52 km/h a 76 km/h de maneira pontual. Para esta quarta-feira não há previsão de chuva.

Além disso, a previsão indica umidade relativa do ar entre 20% e 30% durante a tarde. A temperatura máxima pode chegar a 33ºC.

Cuidados para previsão de ventos fortes

A orientação da COR-Rio orienta que os moradores do município acompanhem as atualizações da previsão do tempo e não se colocarem em risco nos momentos de ventos fortes.

A recomendação por parte da prefeitura é que a população se cadastre no serviço gratuito de alertas da Defesa Civil. Para que isso ocorra, é necessário enviar o CEP do imóvel por SMS para o número 40199.

Para casos de emergência, pode contactar o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, e a Defesa Civil por 199.