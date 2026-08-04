Rio de Janeiro entra em Estágio 2 por previsão de ventos moderados a fortes

O município do Rio de Janeiro entrou em ESTÁGIO 2 às 19h00 desta terça-feira (4), devido à previsão de ventos moderados a pontualmente fortes, com rajadas de até 76 km/h, entre a manhã e a tarde desta quarta-feira (5/8), principalmente na Zona Oeste e em áreas litorâneas da cidade.

De acordo com o Alerta Rio, na quarta-feira (5) um sistema de alta pressão influenciará o tempo na cidade. Os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h e 51,9km/h) com rajadas de vento forte de forma pontual (entre 52 km/h e 76 km/h), principalmente na manhã e tarde. Haverá predomínio de céu parcialmente nublado e não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 20% e 30% no período da tarde.

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Na quinta-feira (6), a atuação de áreas de instabilidade influenciará o tempo. Os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h e 51,9km/h). O céu estará parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuva fraca isolada na tarde/noite.

Na sexta-feira (7), áreas de instabilidade associadas à aproximação de uma frente fria, no final do dia, influenciarão o tempo no Rio. As rajadas de vento poderão atingir intensidade forte (entre 52 km/h e 76 km/h) a muito forte (acima de 76 km/h) a partir da manhã, com diminuição no período da noite. Há previsão de céu parcialmente nublado a nublado com chuva fraca isolada no período da noite. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 20% e 30% no período da tarde.

No sábado (8), devido à passagem rápida desta frente fria, há previsão de céu nublado a parcialmente nublado com chuva fraca isolada no período da madrugada na cidade do Rio. Os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h).

O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco, e significa que há risco de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.