Homem é preso por espancar companheira até a morte após tentar abusar sexualmente da enteada em Japeri

A Polícia Civil prendeu, na última terça-feira (4), o homem apontado como responsável pelo feminicídio de Gabriela Ferreira Reis da Cruz, morta após ser brutalmente espancada dentro de casa, em Japeri, na Baixada Fluminense. O suspeito foi localizado por agentes da 63ª DP (Japeri) no bairro de Turiaçu, na Zona Norte do Rio.

De acordo com as investigações, o crime teve início quando o homem tentou abusar sexualmente da filha adulta da companheira. Ao resistir às investidas, a jovem passou a ser agredida. Gabriela tentou defender a filha e acabou sendo atacada com extrema violência.

Segundo a Polícia Civil, o agressor desferiu socos e chutes contra a vítima e utilizou o cabo de uma foice e uma marreta para golpeá-la diversas vezes. Mesmo após Gabriela perder a consciência, ele continuou as agressões e chegou a pegar um facão, afirmando que iria matá-la.

O ataque só foi interrompido quando um dos filhos menores do casal se jogou sobre o corpo da mãe, enquanto as outras crianças imploravam para que o homem parasse.

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Após as agressões, o suspeito manteve Gabriela e os demais familiares trancados dentro da residência, impedindo que buscassem socorro. A mulher só conseguiu ser levada ao hospital depois que o agressor adormeceu. Ela passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante as diligências realizadas no imóvel, os policiais apreenderam um revólver com munições. Com a confirmação da morte da vítima, a autoridade policial representou pela prisão temporária do investigado, que foi deferida pela Justiça e cumprida nesta terça-feira.

Além do feminicídio, a Polícia Civil também investiga denúncias de que o homem submetia a enteada a abusos sexuais desde a adolescência e a ameaçava para impedir que denunciasse os crimes. As investigações seguem em andamento.