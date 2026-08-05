Homens são presos com drogas e arma de fogo no Brejal
A prisão foi realizado por agentes do 7º BPM (São Gonçalo)
min de leitura | Redação 05 de agosto de 2026 - 08:57
Dois homens foram presos e drogas apreendidas na Comunidade do Brejal, no bairro de Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (5).
A Polícia Militar informou que, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estavam na comunidade realizando uma ação de retirada de barricadas para estabilizar o local, quando tiveram a atenção despertada para os criminosos.
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Durante a operação, os policiais prenderam dois homens, cujas identidades ainda não foram divulgadas, com drogas e uma pistola calibre 9 mm.
Autor: Divulgação
A ocorrência ainda está em andamento.