Homens são presos com drogas e arma de fogo no Brejal

Dois homens foram presos e drogas apreendidas na Comunidade do Brejal, no bairro de Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (5).

A Polícia Militar informou que, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estavam na comunidade realizando uma ação de retirada de barricadas para estabilizar o local, quando tiveram a atenção despertada para os criminosos.

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Durante a operação, os policiais prenderam dois homens, cujas identidades ainda não foram divulgadas, com drogas e uma pistola calibre 9 mm.





Material apreendido na ação Divulgação

Autor: Divulgação

A ocorrência ainda está em andamento.