OSG Faz por Você: Moradores agradecem conserto de vazamento após reportagem no Barro Vermelho
Vazamento foi solucionado três dias depois de denúncia
Após três dias da reportagem do OSG, moradores da Rua Primeiro de Maio, no Barro Vermelho, em São Gonçalo, podem respirar aliviados e sem sentir o cheiro de esgoto proveniente de vazamento ao longo da via.
Um morador que preferiu não se identificar, contou que uma primeira obra havia sido feita, e que até mesmo terra teria sido deixado em sua calçada, mas que o vazamento havia retornado cerca de cinco dias depois. Contudo, ele informou que agora, a equipe da concessionária Águas do Rio retornou ao local, realizou o serviço e fechou o buraco na na via.
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O aposentado Celso Brandão, 76, contou que no último sábado (1º), funcionários da concessionária estiveram no local ao longo de todo o dia realizando o conserto.
“[...] Era perigoso por causa de acidentes, aqui na frente, às vezes a gente colocava alguns obstáculos, mas não estava adiantando. Graças a Deus foi solucionado e foi um benefício para todos nessa comunidade”, contou.
Os moradores agradeceram a reportagem do OSG, que os ajudou a solucionar a questão.
“Rapidamente atender a gente, não foi nem uma denúncia, foi um pedido de socorro, porque a gente fica a mercê da dificuldade e é um pedido de socorro, mas graças a Deus fomos atendidos”, disse Celso.
*Sob supervisão de Cyntia Fonseca