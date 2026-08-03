Volta às aulas impacta trânsito no Centro de São Gonçalo

As aulas da Rede Municipal de São Gonçalo e das escolas do Estado do Rio de Janeiro, voltaram no começo da semana passada, mas agora com a frequência mais próxima dos 100%, o trânsito sofre com intenso fluxo de carros, no Centro do município.

No Centro e em bairros da região central de São Gonçalo, há concentração de escolas públicas municipais, como o Colégio Municipal Presidente Castello Branco, no Boaçu, e instituições de ensino do Estado como o Colégio Estadual Nilo Peçanha e escolas particulares.

Com a volta às aulas, já foi possível notar nesta segunda-feira (03), certo congestionamento, principalmente na Rua Dr. Feliciano Sodré, que também conta com comércios em sua extensão, o que colabora para o aumento do fluxo de veículos.

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Escolas e comércio na região central de São Gonçalo causa intensa movimentação de veículos | Foto: Layla Mussi

Retenção em determinados momentos | Foto: Layla Mussi

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca