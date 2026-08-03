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Volta às aulas impacta trânsito no Centro de São Gonçalo

Instituições de ensino e comércios na região central da cidade causam aumento no fluxo de veículos

relogio min de leitura | Cristine Oliveira 03 de agosto de 2026 - 12:05
Voltas aulas provoca fluxo intenso no trânsito de São Gonçalo
Voltas aulas provoca fluxo intenso no trânsito de São Gonçalo -

As aulas da Rede Municipal de São Gonçalo e das escolas do Estado do Rio de Janeiro, voltaram no começo da semana passada, mas agora com a frequência mais próxima dos 100%, o trânsito sofre com intenso fluxo de carros, no Centro do município.

No Centro e em bairros da região central de São Gonçalo, há concentração de escolas públicas municipais, como o Colégio Municipal Presidente Castello Branco, no Boaçu, e instituições de ensino do Estado como o Colégio Estadual Nilo Peçanha e escolas particulares. 

Com a volta às aulas, já foi possível notar nesta segunda-feira (03), certo congestionamento, principalmente na Rua Dr. Feliciano Sodré, que também conta com comércios em sua extensão, o que colabora para o aumento do fluxo de veículos.

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Escolas e comércio na região central de São Gonçalo causa intensa movimentação de veículos
Escolas e comércio na região central de São Gonçalo causa intensa movimentação de veículos |  Foto: Layla Mussi
Retenção em determinados momentos
Retenção em determinados momentos |  Foto: Layla Mussi
*Sob supervisão de Cyntia Fonseca

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Centro de SG Trânsito volta às aulas

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