Vazamento de água causa transtorno para comerciantes e moradores em rua principal no Barro Vermelho

Moradores e comerciantes da Rua Primeiro de Maio, no Barro Vermelho, em São Gonçalo, convivem com mais um vazamento de água que tem causado transtornos na principal via do bairro.

Segundo relatos, o problema se agravou entre a noite de quarta-feira (29) e a manhã desta quinta-feira (30). De acordo com moradores, a situação é recorrente e se arrasta há meses.

Comerciante da rua, Marcos Vinícius, de 50 anos, afirma que o vazamento acontece em um registro instalado no local e que pedidos de reparo já foram feitos diversas vezes.

"Esse registro já vem vazando há seis meses e eles não tomam conhecimento. Já foi feito pedido, inclusive por vereadores, e até agora não vieram resolver. Ali ainda tem eletricidade, tivemos que cortar os fios porque estava saindo fogo", comentou.

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Além do desperdício de água, ele contou que o problema prejudica o comércio da região. "Os carros passam e jogam água em cima das pessoas. É horrível para o comércio local, que já está crítico e isso só piora. A gente só acredita vendo quando falam que vão consertar."

Morador da região e comerciante, Luiz Roberto, 60, afirma que rompimentos de tubulações são frequentes na rua e critica a falta de uma solução definitiva.

"Aqui é normal estourar cano, mas ali é pior. Consertam um pedaço e depois volta tudo de novo. O trânsito para por causa desse buraco. Está uma vergonha".

Em frente ao vazamento, o funcionário de um hortifruti, Hélio Muniz, 50, contou que a água tem atrapalhado o funcionamento das lojas.

Motociclistas erguem as pernas ao passar pela água | Foto: Yuri Messias

"Os carros passam e jogam essa água para cá. As pessoas pisam nessa água suja e entram nas lojas. Uma senhorinha acabou de tomar um banho de lama agora há pouco", disse.

Segundo ele, uma equipe da Prefeitura esteve no local há cerca de uma semana para refazer o asfalto, mas o vazamento voltou entre a noite de quarta e a manhã desta quinta.

Em nota, a concessionária Águas do Rio "informa que está atuando hoje (31) para concluir o reparo do vazamento registrado na Rua Lúcio Tomé Feteira, no bairro Barro Vermelho (SG)".

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca