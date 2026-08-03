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Dois homens são presos por tráfico na Comunidade do Caranguejo, em Niterói

Suspeitos foram surpreendidos pela Polícia Militar no início da madrugada desta segunda

relogio min de leitura | Redação 03 de agosto de 2026 - 12:07
Pequena quantidade de drogas foi apreendida com a dupla
Pequena quantidade de drogas foi apreendida com a dupla -

Dois homens foram presos, na madrugada desta segunda-feira (03), na Comunidade do Caranguejo, no Largo da Batalha, em Niterói, durante uma ação da equipe do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 12ºBPM (Niterói). Uma pequena quantidade de drogas foi apreendida.

Segundo a PM, os agentes realizavam patrulhamento na Travessa João Fonseca quando flagraram os suspeitos praticando o comércio de entorpecentes. Durante a abordagem, foram apreendidos 17 invólucros de haxixe, 69 pedras de crack, 49 sacolés de cocaína, 55 trouxinhas de maconha, além de R$ 20 em dinheiro.

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Os dois suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 79ª DP (Jurujuba), onde a ocorrência foi registrada. Ambos foram autuados por tráfico de drogas e permaneceram detidos.

Tags:

Niterói Polícia Militar

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