Dois homens são presos por tráfico na Comunidade do Caranguejo, em Niterói

Dois homens foram presos, na madrugada desta segunda-feira (03), na Comunidade do Caranguejo, no Largo da Batalha, em Niterói, durante uma ação da equipe do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 12ºBPM (Niterói). Uma pequena quantidade de drogas foi apreendida.

Segundo a PM, os agentes realizavam patrulhamento na Travessa João Fonseca quando flagraram os suspeitos praticando o comércio de entorpecentes. Durante a abordagem, foram apreendidos 17 invólucros de haxixe, 69 pedras de crack, 49 sacolés de cocaína, 55 trouxinhas de maconha, além de R$ 20 em dinheiro.

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Os dois suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 79ª DP (Jurujuba), onde a ocorrência foi registrada. Ambos foram autuados por tráfico de drogas e permaneceram detidos.