Desafio da Ponte reúne cerca de 8 mil corredores
O mineiro Daniel Santana e a paraibana Maria Moreira venceram a meia maratona de 21 quilômetros
Cerca de 8 mil corredores participaram do desafio da Ponte, na manhã desse domingo (2), corrida de rua que percorre a Ponte Rio-Niterói. A prova teve largada às 6h30, em Niterói, e percorreu 21 quilômetros até a Praça Mauá, na Região Portuária do Rio.
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Na disputa pelos primeiros lugares, o mineiro Daniel Santana de Souza venceu em sua estreia na competição ao completar o percurso em 1h07min29s. Melki Messias Ribeiro ficou em segundo lugar, com o tempo de 1h08min51s, enquanto Manoel Rafael Anselmo Pereira completou o pódio, ao cruzar a linha de chegada em 1h10min27s.
Entre as mulheres, a paraibana Maria Moreira, que atualmente mora e treina em Bragança Paulista (SP), conquistou o primeiro lugar com o tempo de 1h17min48s. Glauciele de Souza terminou na segunda colocação, com 1h18min, e Jack Pink fechou o pódio ao completar a prova em 1h24min.