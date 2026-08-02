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Desafio da Ponte reúne cerca de 8 mil corredores

O mineiro Daniel Santana e a paraibana Maria Moreira venceram a meia maratona de 21 quilômetros

relogio min de leitura | Redação 02 de agosto de 2026 - 16:22
Corrida na Ponte reúna cerca de 8 mil corredores
Corrida na Ponte reúna cerca de 8 mil corredores -

Cerca de 8 mil corredores participaram do desafio da Ponte, na manhã desse domingo (2), corrida de rua que percorre a Ponte Rio-Niterói. A prova teve largada às 6h30, em Niterói, e percorreu 21 quilômetros até a Praça Mauá, na Região Portuária do Rio.

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Na disputa pelos primeiros lugares, o mineiro Daniel Santana de Souza venceu em sua estreia na competição ao completar o percurso em 1h07min29s. Melki Messias Ribeiro ficou em segundo lugar, com o tempo de 1h08min51s, enquanto Manoel Rafael Anselmo Pereira completou o pódio, ao cruzar a linha de chegada em 1h10min27s.

Entre as mulheres, a paraibana Maria Moreira, que atualmente mora e treina em Bragança Paulista (SP), conquistou o primeiro lugar com o tempo de 1h17min48s. Glauciele de Souza terminou na segunda colocação, com 1h18min, e Jack Pink fechou o pódio ao completar a prova em 1h24min.

Tags:

Corrida Desafio da Ponte 2026

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