Al-Hilal mira contratação de Rayan e prepara oferta
Clube saudita vê atacante brasileiro como substituto de Malcom e deve intensificar negociações nas próximas semanas
O Al-Hilal colocou o atacante Rayan, de 19 anos, na lista de reforços para a temporada 2026/27. Após se destacar pelo Bournemouth, da Inglaterra, e ganhar espaço na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, o ex-jogador do Vasco passa a ser alvo do clube saudita.
A ideia da equipe comandada por Simone Inzaghi é encontrar um substituto para Malcom, que não faz parte dos planos para a próxima temporada e deve ser negociado.
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Internamente, Rayan é visto como um atleta de grande potencial, com margem para evolução e valorização no mercado para possível revenda.
O Al-Hilal estuda uma proposta e deve intensificar os contatos com o Bournemouth e os representantes do jogador nas próximas semanas.
O clube inglês desembolsou 35 milhões de euros para contratar o atacante no início de 2026.
Na Copa do Mundo de 2026, Rayan disputou quatro partidas pela Seleção Brasileira, foi titular em três delas e deu uma assistência. O atacante já se reapresentou ao Bournemouth para a pré-temporada.