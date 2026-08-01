Vasco e Fluminense empatam na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil

Vasco e Fluminense não marcaram gols e empataram em 0 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, na tarde deste sábado (1º), no Maracanã.

Em jogo muito brigado, as duas equipes mostraram muita garra, porém pouca qualidade ofensiva.

As melhores chances aconteceram no segundo tempo. Pelo lado Tricolor, a oportunidade apareceu nos pés de John Kennedy, que recebeu bom passe, tirou o zagueiro e forçou Léo Jardim fazer uma grande defesa. Pelo Cruzmaltino, a chance foi com Tchê Tchê, que completou, de cabeça, cruzamento de Paulo Henrique, mas a bola passou ao lado do gol.

A decisão vai acontecer na próxima quarta-feira, também no Maracanã. Com o empate de hoje, ninguém tem vantagem. Em caso de no empate, a classificação será definida nos pênaltis.