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Vasco e Fluminense empatam na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil

Em jogo truncado, defesas conseguiram se sobressair aos ataques

relogio min de leitura | Redação 01 de agosto de 2026 - 19:46
Léo Jardim evitou o gol de JK na melhor chance da partida
Léo Jardim evitou o gol de JK na melhor chance da partida -

Vasco e Fluminense não marcaram gols e empataram em 0 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, na tarde deste sábado (1º), no Maracanã.

Em jogo muito brigado, as duas equipes mostraram muita garra, porém pouca qualidade ofensiva.

As melhores chances aconteceram no segundo tempo. Pelo lado Tricolor, a oportunidade apareceu nos pés de John Kennedy, que recebeu bom passe, tirou o zagueiro e forçou Léo Jardim fazer uma grande defesa. Pelo Cruzmaltino, a chance foi com Tchê Tchê, que completou, de cabeça, cruzamento de Paulo Henrique, mas a bola passou ao lado do gol.

A decisão vai acontecer na próxima quarta-feira, também no Maracanã. Com o empate de hoje, ninguém tem vantagem. Em caso de no empate, a classificação será definida nos pênaltis.

Tags:

Copa do Brasil Fluminense vasco

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