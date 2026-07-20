Eduardo Bolsonaro recebe Green Card do governo Trump

O governo dos Estados Unidos concedeu o Grenn Card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que vive no país desde o início do ano passado. O documento permite que o filho do ex-presidente passe a viver no território por tempo indeterminado, sem a necessidade de autorizações especiais para trabalhar ou estudar no país.

O visto de residência permanente é um documento entregue a imigrantes autorizados a estarem indefinidamente no país. A obtenção desse documento pode demorar décadas e requer um processo meticuloso.

A concessão acontece em um momento tenso entre Brasil e Estados Unidos, após o governo estadunidense aplicar novas tarifas sobre uma série de produtos brasileiros.

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No mês passado, Eduardo Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por coagir magistrados e articular sanções junto ao governo dos Estados Unidos contra o Judiciário brasileiro. Eduardo foi acusado de tentar inviabilizar o julgamento da trama golpista, ocasião em que Jair Bolsonaro, seu pai, foi condenado a 27 anos de prisão.

O STF impôs uma pena de quatro anos e dois meses de prisão para Eduardo em regime semi-aberto, além de uma multa de 100 salários mínimos. Ainda foi determinado a inelegibilidade imediata do filho do ex-presidente, por 8 anos, a partir da data do fim da pena.