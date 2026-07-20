JUVRio abre inscrições para 420 vagas em cursos gratuitos na Casa da Juventude Centro

A Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JUVRio) está com inscrições abertas para 420 vagas em cursos gratuitos oferecidos pela Casa da Juventude Centro, localizada na Gamboa. As oportunidades são destinadas a jovens que desejam ampliar a qualificação profissional, desenvolver novas habilidades ou iniciar um negócio próprio. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de agosto por meio do portal Oportunidades Cariocas, no endereço https://pref.rio/servicos/cursos.

As vagas estão distribuídas entre os cursos de trancista, nail designer, barbeiro, designer de sobrancelhas, depilação, Libras, produção musical e informática básica. As formações têm duração de um mês e contam com aulas teóricas e práticas realizadas duas vezes por semana.

Ao todo, cada turma oferece 50 vagas, com exceção do curso de Produção Musical, que disponibiliza 20 vagas. Já o curso de Informática Básica conta com 100 vagas, distribuídas igualmente entre os turnos da manhã e da noite, com 50 alunos em cada.

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As aulas serão realizadas ao longo do mês de agosto. Todo o material necessário para as atividades será fornecido gratuitamente pela Casa da Juventude. Ao final da capacitação, os participantes que atingirem frequência mínima de 75% receberão certificado de conclusão.

As inscrições para cada curso estão disponíveis por meio dos links publicados no portal Oportunidades Cariocas da Prefeitura do Rio:

Trancista

https://pref.rio/servicos/cursos/1215

Nail Designer

https://pref.rio/servicos/cursos/1216

Barbeiro

https://pref.rio/servicos/cursos/1213

Libras

https://pref.rio/servicos/cursos/1211

Designer de Sobrancelha

https://pref.rio/servicos/cursos/1206

Depilação

https://pref.rio/servicos/cursos/1202

Produção Musical

https://pref.rio/servicos/cursos/1196

Informática Básica

https://pref.rio/servicos/cursos/1194